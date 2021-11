Diputado Crispi y el Covid de Gabriel Boric: "La verdad es que no se ha sentido muy bien"

El diputado de Revolución Democrática (RD), Miguel Crispi, aseguró que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien actualmente se encuentra contagiado con la variante Delta del Covid-19, "no se ha sentido muy bien" manteniéndose con fiebre desde que se dio a conocer sus síntomas.

El parlamentario, que no es contacto estrecho de Boric debido a que estuvo justamente contagiado de coronavirus hace 10 días, conversó con Cooperativa y detalló el estado de salud del aspirante a La Moneda: "La verdad es que no se ha sentido muy bien, sigue con fiebre, con dolor de cabeza (...) no está peor que al comienzo, él está viviendo una gripe fuerte, no está con problemas respiratorios. Yo creo que va a estar bien, pero no la está pasando muy bien", señaló.

"Mientras esté en ese estado, vamos a ser nosotros quienes hagamos la campaña", recalcó, y acotó que "estamos entre todos apoyando, eso es algo positivo que tiene Apruebo Dignidad y en el Frente Amplio, es que hay harto sentido de equipo y estamos todos desplegados".

Respecto a las encuestas y cómo estas son lideradas por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, el diputado frenteamplista subrayó que "las elecciones se ganan en las urnas", criticando que "esta campaña ha sido particularmente ruda contra nuestro candidato", porque nadie ha cuestionado el programa del presidenciable ultraderechista que -a su juicio- "es del terror en materia social, económica, valórica".

Además, sostuvo que "no se le ha hecho ese auscultamiento al programa de Kast, la campaña se ha tratado más de Gabriel, y en eso creo que Kast ha sido inteligente y es súper buen candidato, entiende cómo apretar las teclas para generar ciertas emociones, y efectivamente el tema de la seguridad pública es un tema súper relevante y ha sabido interpretar ese sentimiento".

"Los últimos días son los más definitivos, entonces 15 días es harto tiempo y creo que es importante que la opinión pública, los medios y líderes de opinión hagan el mismo trabajo y sean igual de duros que fueron con Gabriel y revisen al candidato Kast, porque yo creo que le haría un tremendo daño al país", expresó.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL: SI LOS PARTIDOS CUMPLEN, SE PUEDE APROBAR

Este lunes será votada en la Sala de la Cámara Baja la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, genera dudas su avance en el Parlamento si hay diputados que actualmente se encuentran en aislamiento, como el mismo Boric, Giorgio Jackson y hasta Gonzalo Winter.

"Si uno suma los votos de los partidos que adhirieron a la acusación constitucional, los votos debieran estar. Sabemos que hay diputados que están indecisos y que votaría en contra, y en eso los partidos tienen que hacer el trabajo", explicó Crispi, y exhortó que "lo razonable es que de aquí al lunes los partidos que se comprometieron con la acusación, hagan el trabajo y comprometan los votos".

Porque, a su juicio, si no sería "tirar la pelota al córner", por lo que expresó que "hay que hacer los esfuerzos. Si es que no están, veremos el día lunes, pero no vamos a buscar un plan B o C, si el plan A lo podemos cumplir si los partidos cumplen".