Eduardo Frei: Chile necesita un Presidente que trabaje por el diálogo, por la convivencia

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) acudió a sufragar en esta segunda vuelta presidencial, aunque no manifestó su postura públicamente en esta elección, expresó que "es muy importante que recuperemos el diálogo".

Hasta el Colegio San Juan Evangelista en la comuna de Las Condes llegó el ex Mandatario en horas de esta mañana a emitir su votación, instancia en que señaló que "es muy importante que recuperemos el diálogo, este país necesita un jefe de Estado que trabaje por el diálogo, por la convivencia, que terminemos las descalificaciones, que hagamos un esfuerzo común por buscar ese diálogo y desterrar el odio y la violencia porque es la única manera de que el país surja".

Además, sostuvo que "todo Chile espera que la Constituyente haga una buena Constitución, y eso significa que no sea excluyente como lo era la Constitución del 80".

Finalmente, el ex Jefe de Estado, quien no otorgó ningún apoyo en esta elección, a diferencia de su partido la Democracia Cristiana que apoyó abiertamente a Gabriel Boric, valoró que en nuestro país se conozcan los resultados el mismo día de la votación: "Eso no pasa en todos los países, en muchos países que se demoran semana o meses en saber quién es el presidente".

"Tenemos una democracia consolidada y eso hay que respetar", dijo, deslizando la crítica respecto a los cuestionamientos desde la candidatura de José Antonio Kast.