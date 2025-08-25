En Republicanos confían que "la unidad se va a dar" en las derechas si gana Kast

Luego de que el senador de Evópoli Felipe Kast afirmara que su partido no sería parte de un eventual Gobierno de José Antonio Kast, si este gana las elecciones, el centro de pensamiento ligado al Partido Republicano bajó el perfil a las tensiones confiando en la cohesión de las derechas.

En El Primer Café, el director de Ideas Republicanas, Patricio Dussaillant, afirmó que "la unidad se va a dar, a lo mejor no va a estar Evópoli (porque) en la entrevista del senador Kast parte por decir que lo que les preocupa es la sobrevivencia de Evópoli en esta próxima elección".

"Las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto. Esto de empezar a ganar las elecciones en las encuestas es un error gigantesco, se quema el pan antes de ponerlo en el horno", puntualizó.

Por eso, agregó, "hay que esperar hasta diciembre, ver quién gana y ahí se configurarán los equipos. Entonces, anticipar que vamos a estar o no vamos a estar...".

Además, añadió, lo otro será ver si "efectivamente sobrevive su partido a la elección es ver qué es lo que hacen los militantes, porque los militantes a lo mejor van a querer participar en el Gobierno".

El exsubsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, consideró que actualmente Kast está más cerca de Kaiser que de Matthei. "Ese tipo de señales genera también en los partidos cierto, posicionamiento".

El hoy director del área política social y civil de Libertad y Desarrollo añadió que "si se siente más cercano de Kaiser, que es parte de su coalición, y no de Matthei, que es parte de una centroderecha que tiene historia democrática en el país, entonces, cómo los partidos abordan ese posicionamiento político".

"Y ahí Rodrigo Galilea da una señal clara, dice, 'nosotros siempre vamos a estar en el Congreso apoyando las buenas iniciativas legislativas que estén en beneficio del país, sea del gobierno de Boric o sea del gobierno de Kast o del que sea'. Ese es un posicionamiento político y yo creo que esa discusión es lo que viene por delante", cerró.