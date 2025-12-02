Engañoso: Kast usa foto antigua en Perú para ilustrar situación actual en Chile

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

El gobierno de Perú aprobó un decreto el viernes 28 de noviembre para declarar el estado de emergencia en la frontera con Chile, y reforzar los controles aduaneros con militares en su lado del límite territorial.



Esta disposición busca contener la eventual llegada desde Chile de cientos de migrantes, ante la posibilidad de una victoria del candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano), en el balotaje del 14 de diciembre.

Kast ha propuesto durante su campaña expulsar a los inmigrantes en situación irregular en Chile, que según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), serían alrededor de 336.000.



La región Tacna (sur), específicamente en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada-Los Palos, estarán bajo el estado de emergencia, que se extenderá por 60 días.

En este contexto, Kast publicó a través de su cuenta en la red social X una imagen con la descripción: “Lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales. Algunos candidatos proponen regularizaciones masivas, nosotros recuperaremos el orden y cumplimiento de la ley” (sic).

Captura de pantalla hecha el 1 de diciembre de la publicación de Kast en X.

La fotografía muestra a un grupo de personas caminando por una carretera durante la noche, portando maletas y bolsos. Dicha entrada supera los 156 mil visualizaciones y dos mil compartidos.

Por otra parte, la misma foto y descripción fue difundida a través de Facebook por otros usuarios (1, 2) con 2.500 likes y 56 compartidos en total. Sin embargo, la fotografía utilizada no es reciente.

Foto compartida por JAK sobre la crisis migratoria en la frontera con Perú no es actual ni se tomó en Chile

Una búsqueda inversa por Google Lens con la ilustración reveló que la imagen circula desde hace al menos cinco años. Entre los resultados, aparecieron notas de prensa con la misma imagen utilizada en 2019 (1, 2, 3, 4) y 2021 (1).

Captura de pantalla del resultado arrojado por Google Lens, el 1 de diciembre.

La herramienta de Google también determinó que los primeros usos de la imagen se encuentran en una nota de Infobae, publicada el 15 de junio de 2019.

Captura de pantalla del resultado arrojado por Google Lens, el 1 de diciembre.

Medios internacionales como Infobae y Al Jazeera utilizaron dicha imagen y entregaron los créditos a la fotógrafa Guadalupe Pardo/Reuters. Según el artículo, la fotografía muestra a un grupo de "venezolanos ingresando a Perú el viernes por la noche (2019)" por la frontera norte de Perú con Ecuador.

Captura de pantalla de un artículo de Infobae publicado el 15 de junio de 2019.

Cabe señalar que usuarios en redes sociales como Instagram y X han alertado que la imagen utilizada por Kast no es reciente y que insta al "caos y miedo con imágenes descontextualizadas" (sic).

Por todo esto, calificamos como engañosa la imagen compartida por el candidato José Antonio Kast sobre la crisis migratoria en la frontera de Perú con Chile. La fotografía difundida, aunque real, documenta en realidad el ingreso de migrantes a Perú desde Ecuador en 2019 y no la reciente situación en la frontera Perú-Chile.

Al momento de la publicación de esta nota no habíamos obtenido respuesta desde el comando de Kast.