Equipo de Boric pidió a otros candidatos firmar compromiso contra las fake news

Seis de los siete candidatos que estarán en el debate Anatel del próximo lunes 15 de noviembre se plegarán a un compromiso de verificar información falsa (o fact-checking), propuesta del equipo del abanderado Gabriel Boric (Apruebo Dignidad).

Ante la negativa de los canales a establecer un equipo "imparcial" que revise las declaraciones de los convocados, por la dificultad que eso conlleva, el comando del diputado elaboró un documento en el que las candidaturas firmantes "nos comprometemos a velar por que el nivel del debate se mantenga alto, combatiendo activamente la difusión de noticias falsas y desinformación".

Los puntos que prometen respetar son tres: "Declarar públicamente nuestra vocación de mantener un debate de ideas, sin desinformación y de cara a la ciudadanía; Trabajar activamente para que nuestros equipos de campaña y adherentes honren el mismo compromiso, evitando la propagación de noticias falsas; Ponernos a disposición de las organizaciones que están realizando chequeo de datos para ayudar a que eventuales equivocaciones sean corregidas con rapidez".

El único que se negó a adherir a ese documento fue el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, pues pidió que a este se incorporara una prohibición del uso de celulares o tablets durante el foro, "y eso no ha sido aceptado por el equipo de Gabriel Boric".

"Los debates son de las personas, de los candidatos, no de sus equipos, y por eso hemos planteado que para el próximo debate no se permita en el podio tener calculadoras, celulares, ni ningún tipo de elemento electrónico que pueda colaborarle a la persona para decirle algo: puede ser una muela o un anteojo artificial que no sea anteojo óptico", afirmó.

La idea de Kast es que los candidatos solo tengan a la vista "papeles con sus apuntes", pues a su juicio, eso permitirá "la transparencia total".

Por otra parte, el próximo lunes los candidatos se van a ubicar en el orden de la papeleta, pero cada uno de los bloques -economía, política, sociedad y temas emergentes- serán abiertos, según sorteo, por Marco Enríquez-Ominami (PRO), Eduardo Artés (UPA), Boric y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), respectivamente.