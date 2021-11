Evópoli llamó a votar por Kast para evitar "llegada del Partido Comunista al gobierno"

Tras las definiciones de la UDI y el PRI, Evópoli anunció ya durante la madrugada de este miércoles que apoyará al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre.

El presidente de la colectividad, el diputado Andrés Molina, comunicó que "Evolución Política ha decidido llamar a votar por José Antonio Kast y al mismo tiempo decidió no participar en su gobierno, porque no estamos detrás de cargos políticos y hemos tomado esta decisión por responsabilidad histórica de nuestro país, desde Evópoli, para evitar la llegada del Partido Comunista al próximo gobierno".

"Evópoli nació con la ambición de representar a una centroderecha moderna, dialogante, pluralista", agregó.

La decisión fue tomada tras un extenso consejo del partido, ya que como había indicado el diputado Francisco Undurraga, existe cercanía económica con el programa de Kast, pero aún hay diferencias en materia de derechos humanos.

Las palabras de Molina fueron refrendadas por el senador Felipe Kast, quien quiso puntualizar a "todas las personas que se sienten identificadas con Evópoli, que Evópoli no es lo mismo que el Partido Republicano, y va a seguir su camino propio".

"No estamos buscando cargos. Vamos a hacer una campaña propia, no vamos a ser parte de los comandos o una nueva coalición, nosotros seguimos estando en Chile Vamos", remarcó, apuntando igualmente que "uno no tiene que hacer campaña sólo con quien es idéntico a uno, el 2017 vimos al mismo José Antonio Kast, quien nunca fue parte del Gobierno, haciendo campaña por Sebastián Piñera".

"Nunca vamos a renunciar al proyecto liberal", enfatizó, asegurando asimismo que "lo mejor para Chile es que no ganen Boric y el Partido Comunista".

RN DEFINE ESTA TARDE

En tanto, Renovación Nacional es la única tienda oficialista que resta que defina si apoyará a Kast, aunque preliminarmente no tiene mayores complicaciones en respaldarlo, pese a algunas diferencias programáticas.

"Lo que le hemos planteado al candidato Kast es que es él quien tiene que encontrar la forma de empatizar con ese sentir de manera de alcanzar la mayoría. Y le hemos dado algunas pistas: compromiso férreo con la defensa de los derechos humanos; actividad prioritaria para los sectores vulnerables rurales y de regiones que representamos, RN tiene una presencia regional que ya quisieran otros partidos; y en el tema de la mujer, firme compromiso en la materia; en materia ambiental, compromiso firme, y hemos encontrado excelente recepción", expuso el secretario nacional de RN, Diego Schalper.

Según el diputado, en el fondo "se trata de entender que hay que alcanzar una mayoría que nos permita impedir que gane una coalición que tiene como ancla al Partido Comunista, que hace gárgaras con los derechos humanos, pero no se le ve con el mismo entusiasmo cuando hay que condenar (violaciones a los DD.HH.) hoy".