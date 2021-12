Ex asesor de Piñera: "Boric, como persona, da más garantías que Kast, pero su coalición no lo acompaña"

A nueve días de la segunda vuelta presidencial, Benjamín Salas Kantor, ex asesor de asuntos internacionales del Presidente Sebastián Piñera durante su actual mandato, afirmó que el candidato opositor, Gabriel Boric, "da más garantías" que el abanderado de la derecha, José Antonio Kast, "pero su coalición no lo acompaña".

En entrevista con La Tercera PM, el abogado, calificado en su momento como uno de los colaboradores más cercanos del Mandatario en temas clave y que actualmente cursa un posgrado en Estados Unidos, tomó distancia de la postura general de La Moneda de cara al balotaje del próximo 19 de diciembre y aseguró que votará nulo.

A juicio de Salas -que se reconoce como un centroderechista liberal-, "la segunda vuelta que vive Chile es un gran fracaso para todos aquellos que han trabajado por tener Gobiernos de centro y moderados".

"Boric, como candidato y persona, da más garantías que Kast, pero su coalición no lo acompaña. Apruebo Dignidad nos ha demostrado en el último tiempo convicciones como renegar del progreso de Chile en los últimos 30 años, validar la violencia como método de acción política, la mayoría de las personas que está en esa coalición no quiso participar del acuerdo que permitió el proceso constituyente. Al final, uno también vota por las personas que están con ese candidato", señaló el ex asesor.

En tanto, sobre la carta del Frente Social Cristiano -que cuenta con el apoyo de todos los partidos del oficialismo- aseguró que "significa un retroceso brutal en todo lo que Chile ha hecho para garantizar mayores derechos sociales durante los últimos 30 años".

"Y, además -advirtió-, algo que me preocupa especialmente es el aumento de crímenes de odio que puede ocurrir durante un Gobierno de Kast".

Respecto a las modificaciones que Kast y Boric han hecho a sus programas, Salas apuntó que "hay que esperar a ver cuál de los dos gobierna para ver si efectivamente cumplen con sus promesas de campaña. Veo con buenos ojos las señales de moderación de los dos candidatos y los anuncios que han hecho en sus respectivas candidaturas".

"Lo hemos visto en materia económica en el caso de Boric y en materia de protección ambiental y equidad de género en Kast. Ahora, eso no quita que uno conoce el historial de cuáles son las convicciones que tienen los candidatos, el corazón de las personas que los rodean y cómo se construyeron sus programas de Gobierno", agregó.