Ex ministros Briones y Sichel rechazan definirse como continuadores de Piñera

Los candidatos de Chile Vamos comenzaron las campañas de primarias legales y se alistan para el primer debate en el que se enfrenterán el próximo lunes.

En este contexto, ayer jueves los voceros de las campañas de Chile Vamos se enfrentaron en un panel de discusión en CNN, e hicieron silencio cuando se les preguntó sobre qué candidato se definía como el "continuador de Sebastián Piñera".

En una actividad de campaña, el precandidato independiente y ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, evitó referirse de manera directa al tema. "He sido ministro de este Gobierno y soy crítico, y también lo aplaudo cuando hace las cosas bien", señaló.

"No voy a ser de aquellos que ahora dicen 'no tengo nada que ver', pero más raro es que alguien diga 'no tengo nada que ver', cuando tiene la mitad de los gabinetes con gente militante de su partido", agregó, apuntando los dardos al candidato de la UDI, Joaquín Lavín.

Consultado sobre los cuestionamientos que realizó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (vocero de Lavín), a los apoyos a su campaña , el ex ministro aseguró: "No tengo nada que esconder cuando alguien me apoya".

"Ojalá me apoyara alguien como Andrés Allamand, no puede, porque es ministro, pero no tengo complejos. No me levanto en la mañana y digo: '¿A quién apoya Joaquín Lavín? ¡A usted lo apoya Délano!' ¿Por qué mejor no cuestionarse cuando uno es candidato de un partido, de la UDI o Renovación Nacional, por qué no te apoyan algunos?", cuestionó.

BRIONES: "NO TIENE SENTIDO HABLAR DE CONTINUIDAD"

En la misma línea, el precandidato de Evópoli y ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que el ciclo político que conocíamos "se acabó".

"No es la continuidad del Presidente Piñera por la sencilla razón de que no tiene mucho sentido hablar de continuidad, si acá el ciclo político que conocíamos se acabó. Allí es donde algunos se jactan de atraer a políticos de partidos tradicionales a su campaña, y la verdad es que nosotros estamos convocando a personas como Javiera Parada", indicó.

"Una máxima de mi campaña es nunca prometer lo que no puedo hacer, y habrá otros que prometerán el cielo en la tierra, y está bien, pero las personas son más sensatas, están cansadas, y son más inteligentes que nosotros", cerró el ex titular de Hacienda.

DESBORDES: "MI CAMPAÑA TIENE MUCHA MÍSTICA"

Mario Desbordes, mientras se prepara para su primer round eleccionario en disputa por la presidencia de RN, aseguró que su campaña presidencial tiene menos recursos pero "mucha mística".

"Hoy día empieza la campaña de primarias, va a ser un mes de discusión, de ideas, de debates... Ojalá sin descalificaciones. Esta, la nuestra, la mía, es una campaña con muchos menos recursos pero estoy seguro que con mucha mística, con mucho corazón", señaló el ex ministro de Defensa.

"Estamos proponiendo una centro derecha moderna, con gran vocación social, capaz de crecer hacia el centro, con vocación de mayoría", aseguró.