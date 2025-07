Eyzaguirre desmiente integración al comando de Jara: "No he sido invitado ni estoy disponible"

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, salió al paso de los rumores sobre su eventual participación en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, calificando la información como un "tremendo equívoco".

"Yo no he sido invitado al comando y tampoco estoy disponible para integrarme. Esto es un equívoco completo", afirmó el economista en El Primer Café de Cooperativa, dejando claro que su respaldo a Jara no implica un rol operativo en su equipo.

El economista explicó que la confusión pudo surgir luego de que el viernes pasado, "honrando lo que debe ser el caso para quienes integramos partidos que participaron en las primarias", manifestara públicamente su apoyo a Jara, quien resultó ganadora.

"Le reiteré a Jeannette que estoy disponible para aportar desde una mirada más académica, enfocada en buscar consensos y unidad nacional, pero no para asumir un rol en el comando", insistió.

A pesar de que la propia candidata Jeannette Jara señaló en La Tercera que lo consideraba un "muy buen aporte" y que lo llamaría, Eyzaguirre confirmó que conversó con ella y le reiteró su postura. "Ella no ha formado el comando, así que difícilmente podría haberme convocado y claramente me expresó que no era ese el caso, que había sido sobreentendido", aclaró.

Quiero agradecer a Nicolás Eyzaguirre, como a todas aquellas personas que, perteneciendo a otros partidos, apoyaron otras candidaturas, lo que honra el compromiso de estas elecciones primarias.

A todos los invitamos a entregar ideas y aportes.

El comando de campaña contará con… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) July 8, 2025

Finalmente, explicó que cualquier tipo de colaboración formal dependerá de su partido, el PPD. "Cuando se produzca esa integración de los demás partidos, será mi partido, el Partido por la Democracia, el que definirá cómo se integra a ese comando y no yo", concluyó, cerrando la puerta a una participación directa en la campaña.