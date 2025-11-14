Falso: foto adjudicada al cierre de campaña de Kaiser es de un acto de Jara

Esta es una nota original de la Alianza Comprueba, liderada por Mala Espina, en colaboración con Agence France-Presse (AFP) Factual; y en la que participa Cooperativa.

Los candidatos presidenciales han realizado los actos de cierre de campaña en distintos puntos del país, ad portas de la elección del 16 de noviembre de 2025. En este contexto, una imagen que supuestamente muestra a los adherentes del opositor Johannes Kaiser a pasos del metro Salvador, en Santiago, ha sido compartida más de 2.500 veces en redes sociales desde el 12 de noviembre. Pero la foto, en realidad, corresponde al cierre de campaña de la oficialista Jeannette Jara, realizado en la plaza de Maipú.

"Ésto es un cierre de verdad! Kaiser presidente en primera vuelta!" o "Vota libertad, bota Kaiser sin miedo somos la más grande convocatoria en cierre de campaña", señalan los usuarios al compartir la imagen en Facebook, TikTok y YouTube.

La fotografía viene acompañada con un texto sobrepuesto que dice: "Cierre de campaña Johannes Kaiser".

Captura de pantalla tomada el 13 de noviembre de 2025 de una publicación en Facebook.

El 16 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidencial y parlamentaria, con ocho aspirantes a La Moneda, que ya han realizado sus cierres de campaña en distintos puntos del país.

Johannes Kaiser, diputado del Partido Nacional Libertario, finalizó su campaña con un acto la noche del 12 de noviembre en la plaza de La Aviación, a pasos del metro Salvador, comuna de Providencia.

En la instancia, a la que habrían asistido más de 10.000 personas según su comando, Kaiser prometió indultar a policías y uniformados condenados por casos de represión durante las protestas de 2019.

Sin embargo, es falso que la imagen viral muestre el cierre de campaña de Kaiser.

Una búsqueda inversa de la fotografía arrojó que fue compartida por primera vez en una galería en la cuenta de Instagram de Camila Miranda, quien de acuerdo a su biografía de perfil, es la encargada de contenidos del comando de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y representante del oficialismo.

"Más de 20 mil personas en plaza de Maipú para escuchar @jeannettejararoman", escribió Miranda en su publicación. Una revisión del perfil en Facebook de Miranda, que se encuentra enlazado con su cuenta en Instagram, muestra que la imagen fue compartida el 12 de noviembre a las 12:10 AM.

En cambio, Kaiser realizó su cierre de campaña cerca de las 6 PM del 12 de noviembre. El noticiario "Teletrece" de Canal 13 realizó tomas aéreas del evento, en donde se puede comprobar que el lugar es distinto al de la foto viral.

El acto de Jara en la plaza de Maipú, de la comuna homónima, fue transmitido en vivo por YouTube.

Al comparar la imagen viral con un fotograma a los 1:37:17 minutos de la transmisión, se observa que coinciden varios elementos visuales, como la posición del escenario respecto a los de algunos árboles y los colores de los toldos.