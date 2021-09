Foro Anual de la Industria: Boric, ME-O, Sichel y Kast debatieron sobre empleo y producción

La creación de empleos y el potenciar la producción nacional marcaron el debate en el Foro Anual de la Industria, en el que participaron cuatro candidatos presidenciales: Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Marco Enríquez Ominami (Partido Progresista), Sebastián Sichel (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

También se esperaba que a la instancia organizada por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) asistiera la carta de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), pero ella debió ausentarse por el debate del royalty minero en el Senado.

En cuanto al grupo que sí acudió, hubo un diagnóstico común en el sentido de que Chile requiere un impulso a la innovación, y debe otorgar más espacio a pequeñas empresas que incursionan en el área y cuya competencia está dominada por grandes compañías, mas no hubo acuerdo sobre cómo conseguir esas metas.

ME-O QUIERE CREAR 500.000 EMPLEOS EN DOS AÑOS

Al respecto, ME-O reflexionó que "el empleo, que es el gran tema a mi juicio, solamente lo vas a poder crear en el corto plazo a través de un plan de obras públicas", y de hecho, su idea es generar 500.000 puestos de trabajo en dos años.

Por otro lado, criticó que "el presupuesto de ciencias bajó, o sea, lo primero que sacrifica el Gobierno (del Presidente Piñera) es el largo plazo, y me parece que no podemos saltarnos que aquí hay dos liderazgos que hablan de cambios, cuando ellos son la continuidad de algo que está ocurriendo", en alusión a los candidatos de la derecha.

En respuesta al abanderado del PRO, Kast sostuvo que si bien "aquí hay dos personas que votaron por Sebastián Piñera, bueno, hay uno que está arrepentido, que soy yo, y hay otro que puede ser continuista, pero hay otros como usted, que avalan lo que está pasando en Argentina y se anda abrazando con su presidente, que tiene destruido el país, y si esa es la medida que usted quiere para Chile, me parece incorrecto".

"Hay otro candidato aquí que lamentó mucho la partida de Fidel Castro", agregó el republicano, refiriéndose a Boric.

SICHEL PIDE MENOS BUROCRACIA Y BORIC ABOGA POR MÁS ESTADO

Por su parte, Sichel defendió su domicilio político para cuestionar de vuelta a ME-O, apuntando que "me ha tocado ser emprendedor, académico, dirigir instituciones públicas grandes, y nunca nadie me preguntó si voté por quién o por quién no".

Además de pedir que exista menos burocracia, el independiente sostuvo que "el desafío de fijar sueldos mínimos va a tener dos dimensiones adelante", partiendo por "mucha más contribución del Estado para complementar ingresos, que es lo que hice particularmente como ministro de Desarrollo Social, con el Ingreso Mínimo Garantizado".

Por su parte, al igual que el candidato del PRO, Boric abogó por más Estado y reiteró su rechazo a la concentración de la riqueza, planteando que "en la izquierda nos hemos preocupado mucho durante mucho tiempo de hablar de la redistribución, que es totalmente necesaria, pero también tenemos que pensar en cómo generamos crecimiento y desarrollo".

En ese sentido, el diputado frenteamplista expresó que "la continuidad de lo que hay hoy no es desarrollo, la concentración no es desarrollo. Un mercado competitivo es un lugar en donde los chicos pueden desafiar a los grandes. Para eso se requiere un Estado más emprendedor, un Estado con mayor decisión".