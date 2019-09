Francisco Vidal: Me han dicho que puede quedarme chico el Gobierno Metropolitano

Francisco Vidal confirmó que "todos" en el Partido por la Democracia le han pedido que sea candidato a gobernador de la Región Metropolitana en las elecciones del próximo año, y afirmó que algunos incluso le ven posibilidades en la disputa por el sillón de La Moneda.

Vidal comentó, en una entrevista con La Tercera, los favorables números que le dio la última encuesta Cadem, que lo puso junto a la UDI Evelyn Matthei como los nombres más fuertes en la futura disputa por el Gobierno Metropolitano.

"La decisión no la voy a tomar aún, porque tengo problemas de fondo, pero soy el candidato que quisiera el partido", dijo el ex ministro vocero, que aclaró que sus reparos se relacionan con la aún pendiente definición de atribuciones concretas de los futuros gobernadores.

"Con estos números, parece que gano"

Negó, en este sentido, que tenga temor a competir en elecciones populares: "Eso es un mito (...) Para nada. Si es que gano, gano, y si es que pierdo, pierdo. Y ahora, con estos números, parece que gano. Así que calma y tiza. Falta mucho todavía", dijo.

"Lo que sucede es lo siguiente: yo he ido a una sola elección en mi vida, en 1992, como candidato a concejal por Las Condes. Y, obviamente, perdí... Lo que me incomoda de la elección como se conoce en Chile es el gasto brutal, el ensuciar la ciudad, el no debatir ideas, sino que consignas. Eso es lo que me incomoda... Y si fuera candidato a alguna cosa, trataría de gastar lo menos posible, ensuciar lo menos posible y debatir ideas y propuestas", explicó.

Consultado sobre "quiénes en su partido le han pedido que sea candidato", el actual vicepresidente del PPD respondió: "Todos. La mesa completa. Y la comisión política completa, los militantes completos... Incluso, hay otros que se entusiasman más. Hay otras personas que me han dicho: '¿No te quedará chico el gobierno regional metropolitano?'", contó.

De todos modos, tomó distancia de la opción de una candidatura a La Moneda: "El partido ya tiene cuatro candidatos presidenciales: Harboe, Lagos Weber, Heraldo Muñoz y Jorge Tarud. No faltaba más que hubiera un quinto. Es como mucho, ¿no?".

Lavín, "el candidato natural de la derecha"

En el mismo ámbito presidencial, Vidal opinó que "el candidato natural de la derecha es (Joaquín) Lavín, (como) lo demuestran las encuestas; (mientras que) el candidato natural del Frente Amplio es Beatriz Sánchez".

"Lo que no tenemos hoy es un candidato natural de lo que fue la Concertación y la Nueva Mayoría, y para eso están compitiendo más de una docena de aspirantes", indicó.

Interrogado por si Lavín -su compañero de debate tanto en la televisión como en la radio- sería un buen Jefe de Estado, Vidal dijo que "más que buenos o malos presidentes, los presidentes encarnan una idea y una propuesta de país".

"Lavín puede ser una muy buena persona, pero aunque se vista de seda, de derecha queda. Obviamente, sería un buen Presidente para las ideas e intereses de la derecha", analizó.