Francisco Vidal, vocero de Jara: No perdería un minuto en criticar, la clave es hablarle al ciudadano

El exministro Francisco Vidal, uno de los nuevos voceros del comando de Jeannette Jara, marcó la hoja de ruta para enfrentar la segunda vuelta presidencial, enfatizando que la estrategia de campaña no debe centrarse en criticar al adversario, sino en la conexión directa con las necesidades de las personas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el militante histórico del PPD fue consultado sobre el tono que debería tener la abanderada en estas semanas decisivas: "Yo no perdería un minuto en criticar, en atacar (a José Antonio Kast), no. (La clave) es plantearle al mundo, al ciudadano común y corriente, el objetivo y las medidas para lograr ese objetivo en cuatro años", aseguró.

"Lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es explicar los diagnósticos sobre el país, (de que) el país no se está cayendo a pedazo, y las propuestas (que tenemos). Para mí la clave es hablarle a los ciudadanos del diagnóstico que tenemos de Chile, de los problemas que tiene Chile y de las propuestas para avanzar en la solución de esos problemas", aseveró.

"Llegar a fin de mes sin en endeudarse"

Vidal también destacó la importancia de explicar al ciudadano común el objetivo y los beneficios de la propuesta de Jeannete Jara: "¿Dónde colocar el acento? El acento lo coloco donde encuentro el punto que involucra a la abrumadora mayoría: lo económico y social", explicó.

"Hay que elegir un foco que interprete las ansiedades y angustias de la abrumadora mayoría, ahí está el foco (...), y yo lo concentraría en uno: El compromiso de Jara y su Gobierno es que, en cuatro años, todas las personas vayan con su propia pensión, con su propio salario, con su propio ingreso; es decir, que al final usted llegue a fin de mes sin endeudarse", complementó el académico.

"Porque a la angustia de que te asalten en la esquina, hay que también equiparar con la angustia de que tú no puedes llegar con tu trabajo y con los salarios o tus pensiones de tu trabajo anterior, no puedas llegar a fin de mes y tengas que endeudarte", concluyó el portavoz de Jara.