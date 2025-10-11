Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Franja de Jeannette Jara presentará un mensaje de "alegría, optimismo y esperanza"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El espacio televisivo exhibirá a un "gran equipo de centroizquierda" y las ideas surgidas del "diálogo ciudadano por Chile", adelantó su comando.

Franja de Jeannette Jara presentará un mensaje de
 ATON (archivo)

La propaganda electoral se emitirá por televisión entre el 17 de octubre y 13 de noviembre.
A solo seis días del comienzo de la franja electoral, el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), reveló este sábado detalles clave de su estrategia.

Este espacio televisivo, que se extenderá por 28 días consecutivos y otorgará a cada candidato 2 minutos y 30 segundos, será una vitrina para mostrar no solo las propuestas de la exministra del Trabajo, sino también el respaldo de su equipo.

"Fundamentalmente será una franja donde muestre todo su equipo, y ahí (se podrá conocer a) los candidatos y candidatas que conforman este gran equipo de centroizquierda que está apoyando a Jeannette", afirmó la senadora independiente y vocera de la candidata, Alejandra Sepúlveda.

Además de destacar a sus colaboradores, la legisladora enfatizó que la franja mostrará "las ideas y propuestas que ella está planteando permanentemente, que además fueron frutos de este recorrido, de este diálogo ciudadano por Chile".

"Será, yo diría, una, una franja con mucha alegría, con mucho optimismo y con mucha esperanza para el Chile que viene", puntualizó la parlamentaria.

