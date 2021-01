Frente Amplio sondea a Patricia Muñoz como posible carta presidencial

Luego del vacío presidencial dejado por Beatriz Sánchez, quien rechazó volver a postularse y optó por una candidatura a constituyente, en el Frente Amplio están en busca de una figura para protagonizar la carrera a La Moneda, escenario en el que sondean a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

Según La Tercera, algunos dirigentes del bloque se han contactado con la abogada en los últimos días para evaluar la posibilidad de que asuma el desafío. Aunque reconocen que es "complicado", pues Muñoz tendría que renunciar a su cargo actual, aseguran que hasta ahora no habría desechado ni confirmado esta alternativa.

El rotativo consultó a Muñoz al respecto, quien a través de su equipo de prensa declinó hacer comentarios.

En el conglomerado consideran que la defensora tiene un "perfil" similar a Sánchez, pues sería un liderazgo independiente que podría representar y unir a todo el Frente Amplio, además de que es un personaje bien evaluado y cercano al sector, y ya cuenta con cierta figuración pública.

De todos modos, no es la única carta que exploran en el FA, donde la única precandidatura proclamada es la del diputado Marcelo Díaz, ex PS y actual líder del movimiento Unir. Sin embargo, su nombre genera algunas resistencias en el bloque, en el cual a la vez admiten estar lejos de encontrar una alternativa, y en un contexto donde, a esta altura, temen no alcanzar a alzar una figura "tan fuerte" y que cualquier carta termine siendo solo un "saludo a la bandera".

Antes de que Sánchez confirmara su negativa a asumir nuevamente el desafío presidencial, en el sector el partido Comunes había puesto sus fichas en el abogado constitucionalista Fernando Atria -ex PS-, quien igualmente rechazó la opción para enfocarse también en su candidatura a constituyente.