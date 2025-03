Frente Amplio y la "tijera de podar": Los chilenos no quieren un Estado antisocial

El director ejecutivo de Rumbo Colectivo (centro de pensamiento ligado al Frente Amplio), Tomás Leighton, aseguró en Cooperativa que "los chilenos no quieren un Estado antisocial", como -a su juicio- sugiere Evelyn Matthei al sostener que en un eventual gobierno suyo, empleará una "tijera de podar" para recortar el gasto público.

Aludiendo al encuentro de la semana pasada entre la candidata de Chile Vamos y Federico Sturzenegger, titular de Desregulación y Transformación de Argentina, Leighton sostuvo en El Primer Café que "los chilenos no quieren un Estado antisocial, como mencionó el consejero de Matthei y ministro de Milei".

"Me parece que estar buscando una metáfora distinta a la motosierra, que sea una tijera, es otra manera de decir que (el escenario chileno) es en algo similar a lo que está pasando en Argentina. Creo que el país tiene sus propios problemas, no necesita importar problemas distintos, y además, estamos trabajando en solucionarlos", destacó, apuntando como ejemplo al proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales que se discute en el Congreso.

El oficialista insistió en que "todas esas soluciones a problemas que tenemos en Chile las vamos a encontrar acá, no buscando recetas desesperadas de un país que no es el propio, y menos poniéndole la alfombra roja a Javier Milei para que intervenga en nuestra política".

Por su parte, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad (perteneciente a la DC), reflexionó que "cuando tenemos como mantra las lecciones de lo que está sucediendo en Argentina, es una forma, una ideología, donde el Estado prácticamente tiene que estar reducido a su más mínima expresión, y ahí yo veo la preocupación".

"Matthei se acaba de reunir con Sturzenegger para recibir lecciones de lo que están haciendo con la motosierra en Argentina, eso es lo que me preocupa. Entonces lo que digo es que no hay que confundir el gasto público con el rol y el tamaño del Estado (...) hagamos la discusión de fondo: es cierto que hay que mejorar el Estado, hay que sacar la grasa y hacer los procesos más efectivos, qué duda cabe, pero no digamos que en Chile el Estado coopta todos los ámbitos de la vida, no es así", remató el falangista.

"Cuando el Estado no hace su pega y crece, tenemos un problema grave"

Desde la derecha, Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, argumentó que "cuando Evelyn Matthei dice que (la experiencia Argentina) inspira, tiene que ver con que Milei, más allá del estilo -que yo creo que ciertamente es diferente, y las realidades son diferentes-, se atrevió a hacer algo distinto, y a tomar el toro por las astas".

"Creo que en Chile, el aumento del Estado ha sido bastante grande; o sea, desde el 2023 aumentó como a un 46% respecto de la década anterior, y eso es muchísimo. Y cuando el Estado no hace su pega y crece, tenemos un problema grave, y creo que por ahí va lo otro. Lo que Chile requiere es un Estado que facilite la inversión, que también dé seguridades en diferentes ámbitos a las personas, un rol subsidiario activo, cuando se requiera, y otorgar libertades cuando también sea necesario", puntualizó.

En tanto, Luis Pardo, militante de RN y director ejecutivo del Instituto Libertad, complementó que "es indispensable intervenir un Estado porque, si uno compara la desigualdad de Chile antes de impuestos con la de países como Bélgica, Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, es la misma. La diferencia es que después de haber pagado los impuestos, lo que hace el Estado de Chile con ellos baja en forma irrelevante comparada con la de los otros países".

"Es decir, tenemos un Estado ineficiente que no está haciendo la pega, y cuando uno mira el drama de las listas de espera, o por ejemplo, un gobierno que dice que ha aumentado el gasto en seguridad pero no ejecuta los proyectos, es porque tenemos un Estado que no está funcionando, que está absolutamente fuera de los tiempos que necesitamos. Así que más allá de si son tijeras de podar o motosierra, a ese Estado hay que meterle alguna máquina para corregirlo", sentenció el exdiputado.