"¿Fue lobbista de una empresa de gas?": El tenso cruce entre Provoste y Sichel

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, tuvo un tenso cruce con el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, luego que en el debate presidencial de este lunes le preguntara si fue o no lobbista de una empresa de gas.

"No he tenido nunca como cliente a una empresa del gas", respondió el candidato oficialista a este cuestionamiento, luego de realizar críticas contra la ex presidenta del Senado.

Tras recibir la pregunta de Provoste, el ex ministro de Desarrollo Social aseguró que estar "orgulloso" de haberse desempeñado gran parte de su vida como abogado y criticó que la actual senadora "reciba un sueldo de casi dos millones de pesos" por su cargo público, asegurando que al iniciar su campaña debió renunciar al puesto.

"Los únicos años que no trabajaste en el sector público es porque te destituyeron porque no hiciste bien el trabajo. Fui abogado orgullosamente. Me impresiona cómo gente como tú no entiende y ataca a los que trabajan en el sector privado", señaló Sichel.

Ante esto, Provoste replicó al abanderado oficialista que "a diferencia suya que recibe todo el apoyo de las empresas lobbistas, nosotros vivimos de lo que hacemos. Lo hemos cumplido a cabalidad y hemos sacado adelante iniciativas que su Gobierno ha vetado".

"En el único gráfico en el que estás (Sichel) muy arriba respecto de todas las candidaturas, es respecto al aporte de los privados", puntualizó.

Finalmente, luego de varias acusaciones mutuas, la candidata de Nuevo Pacto Social reiteró su pregunta a Sichel sobre si era lobbista de una empresa de gas, algo que desestimó el ex presidente del BancoEstado.