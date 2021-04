Gabriel Boric: No estoy dispuesto a votar por Pamela Jiles y al PC le podemos ganar

Gabriel Boric, precandidato presidencial de algunos partidos del Frente Amplio, aseguró que no votaría por Pamela Jiles en caso de que gane las primarias, a la vez que marcó sus diferencias respecto a la candidatura del candidato del Patido Comunista, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Según consignó La Tercera, el diputado realizó las declaraciones en un encuentro con militantes de Revolución Democrática que organizó la directiva de la colectividad a través de Zoom.

"Lo digo sin pudor, tengo una diferencia sustantiva con la diputada Jiles. La política es de proyectos colectivos; no individuales o familiares", aclaró Boric. Y preguntó "¿por qué se plantea con una facilidad por parte de la diputada Jiles el devolverles el dinero a las AFP? Nosotros estamos por terminar con el modelo AFP y seguir con uno solidario".

"Un requisito mínimo para ir a primarias es estar dispuestos a votar por cualquiera que gane y yo no estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles", explicó el legislador.

¿LE PUEDEN GANAR AL PC?

Con respecto a Daniel Jadue, el parlamentario señaló tener diferencias con el Partido Comunista: "Tengo diferencias con el PC, con la ortodoxia del PC, pero los veo como aliados, como compañeros".

"Tenemos que unir fuerzas, porque si hay algo que no nos podemos permitir es que por nuestras diferencias o peleas de ego le terminemos regalando un nuevo gobierno a la derecha", planteó Boric.

"Representamos algo distinto al PC y eso hay que decirlo con orgullo: representamos algo distinto al PC y en ese espacio hay mucho por crecer", aseveró el diputado, respondiendo al desafío del PC respecto a una primaria: "Si es que estoy dispuesto a ir a una primaria sobre Daniel Jadue, por supuesto que sí".

Consultado sobre si puede ganarle a los candidatos de los partidos de la ex Concertación, Boric señaló que "en particular a los candidatos de la ex Concertación les podemos ganar".

"Daniel Jadue, que está mejor posicionado que nosotros, pero no tanto, si bien es más difícil, también podemos ganarle si es que convocamos a un mundo que quiere poder sentirse representado en un gobierno que también es capaz de dudar", sentenció.