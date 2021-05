Gabriel Boric: "No estoy pensando en senaturía, no es que tenga un plan B bajo la manga"

El diputado y precandidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, aseguró en Cooperativa que no está pensando en una posible campaña al Senado en caso de no lograr las firmas necesarias para inscribir su candidatura.

En El Diario de Cooperativa, Boric aseguró que pese a la gran convocatoria que logró en los últimos días, aún necesita 15 mil firmas para confirmar su participación en primarias.

"El viernes más de 10 mil personas se inscribieron en nuestra página. Ahora, no todas esas inscripciones se traducen en firmas, porque hay algunas personas que son de regiones que no están legalizadas o bien están inscritas en otro partido. Ayer también tuvimos muchas inscripciones, no tenemos el reporte exacto, porque el Servel no lo entrega todos los días, pero calculamos que de las 34 mil adhesiones que necesitamos, deben faltar del orden de las 15 mil", puntualizó.

"No se trata de ego ni de mirarse el ombligo, yo creo que las fuerzas progresistas, las fuerzas del Apruebo, tienen que hacer el esfuerzo por tener las candidaturas más representativas y por eso me interesa estar en las primarias", indicó el parlamentario.

El precandidato sostuvo que "uno no hace alianzas con quien piensa totalmente igual a uno, si no uno terminaría haciendo alianzas con el espejo. Nosotros con la candidatura de Daniel Jadue tenemos una serie de coincidencias programáticas respecto del futuro de Chile que queremos construir y también tenemos diferencias, y se expresarán en las primarias y el pueblo de Chile podrá decidir que candidato es convocante para derrotar a la derecha en segunda vuelta".

"Yo esperaría que la primaria no sea solo con el PC, ojalá que hayan también representantes de movimientos sociales, a mí me encantaría que estuviera Paula Narváez, por ejemplo, yo sé que es difícil, pero esto se va a ver después de los resultados del 15 y 16", agregó.

"Plan B" y el futuro

En relación a su futuro, Boric precisó que "nosotros estamos juntando las firmas en este momento para poder estar en la primaria y por lo tanto mi perspectiva es que sería incoherente de nuestra parte si es que en la eventualidad de que no lo lográramos, yo insistiera (en ir directo a primera vuelta), como en una suerte de acto personalista, de que yo tengo que estar sí o sí".

"Si no logramos juntar las firmas, el Frente Amplio tendrá que decidir que hacer, esto hay que conversarlo colectivamente, pero me parece que corresponde hacer todos los esfuerzos por juntar las firmas y estar en primaria", manifestó.

Finalmente, Boric dijo que "ahora yo no estoy pensando en senaturía, no estoy en esa lógica. Creo que además uno no puede estar en la política solo dependiendo de cargos públicos y creo que es importante seguir estudiando, creo que es importante airearse. No tengo una respuesta definitiva, porque son respuestas colectivas, pero no es algo que tenga el plan B bajo la manga, hoy día estoy concentrado 100 por ciento en juntar las firmas".