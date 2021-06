Gabriel Boric: "No tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha"

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, negó que sus cuestionamientos a las políticas adoptadas en gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría -hoy Unidad Constituyente- impliquen que ve a sus partidos como integrantes de la derecha.

De hecho, valoró en El Diario de Cooperativa que si bien en aquel sector "hubo una convivencia con el modelo neoliberal, creo también que muchos hacen una profunda autocrítica en el último tiempo, y por lo tanto, no creo que etiquetar a quienes no piensen exactamente igual que nosotros de 'neoliberales' u otros adjetivos sirva para construir mayorías".

"Yo no tengo ninguna duda de que Unidad Constituyente no es lo mismo que la derecha", continuó el abanderado, incluso anticipando que "en una eventual segunda vuelta -donde, por cierto, vamos a hacer todo el esfuerzo de estar- entre alguien de la oposición al actual Gobierno, que yo creo que ha sido muy malo, y Lavín, Sichel, Desbordes o quien sea, no tengo ninguna duda de que apoyaría al candidato de la oposición, sea Paula Narváez, Yasna Provoste u otros".

"Ahora, nuestro esfuerzo va a estar en nosotros ser esa alternativa, pero ante esa dicotomía (antes mencionada), no me voy a perder", enfatizó el diputado.

"NO DEMOS EXCUSAS A NUESTROS ADVERSARIOS DE INSTALAR EL MIEDO"

En ese sentido, volvió a desmarcarse del "estatuto de garantías" que su contendor dentro de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC), solicitaría a la DC y al Ejército de asumir la Presidencia, por cuanto "el objetivo de nuestra primaria tiene que ser convocar más allá de nuestros mundos, y declaraciones como esa terminan levantando fantasmas y dándole excusas a quienes quieren instalar miedo y tratar de colgarse de argumentos que no terminan construyendo".

Respecto al principio de no deliberación del Ejército, Boric sostuvo que "tenemos que abordarlo con más calma; no demos excusas a nuestros adversarios para instalar el discurso del miedo".

El parlamentario recurrió al mismo concepto al referirse al criticado discurso de la ex abanderada frenteamplista Karina Oliva, tras su derrota en la RM de la mano de Claudio Orrego: "El miedo nunca es un buen argumento para ganar elecciones, y por lo tanto, tenemos que construir de manera positiva, convocar con esperanza, con ideas, con propuestas".

"Si lo ponemos en tono positivo, vamos a ser más convocantes en las elecciones", insistió.