Gabriel Boric: Sichel se centra en los ataques personales, lo invito a salir de ese barro

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, volvió a responder a los comentarios en su contra que ha realizado en Twitter el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, donde lo acusó de no haber terminado sus estudios y de falta de "experiencias vitales", como el ser padre.

No tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos.

Ahora, por los hij@s de tod@s, hablemos de lo que importa: ¿Cómo impulsar los cambios, crecer, crear trabajo, redistribuir, cuidar el ambiente y descentralizar? Cortémosla con los ataques personales. https://t.co/97UbUMTd39 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 7, 2021

El diputado planteó que el ex ministro de Desarrollo Social se "centra en los ataque personales" y le pidió "salir de ese barro".

"Pareciera que la estrategia de Sebastián Sichel y su comando es centrarse en los ataques personales. Lo invito a salir de ese barro y a que debatamos cuál es el bien común para Chile; con declaraciones de esas características termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título pero quieren transformaciones", señaló Boric.

Tranquilidad candidato. Somos millones, con y sin títulos, que estamos intentando cambiar paso a paso el país que nos dejan Piñera, usted y sus financistas. Por aquí seguiremos con propuestas y transparencia para transformar Chile. Saludos! https://t.co/4qMvO1FlTR — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 4, 2021

"Si nosotros logramos ganar la primaria fue porque hablamos en positivo, porque transmitimos esperanza -explicó- Él (Sichel) me acusaba de no ser padre... Yo le decía 'no tengo el honor de ser padre, pero tengo la tranquilidad de no tener padrino'".

SICHEL: NO ESTOY PARA FARÁNDULA EN LA POLÍTICA

Sebastián Sichel, en tanto, respondió a las críticas de la candidata presidencial Yasna Provoste, quien lo acusó tanto a él como a Boric de estar enfrentados en una "competencia de virilidad".

"No estoy para farándula en la política... Ser padre, ser madre, ser soltero poco tiene que ver con virilidad, sino que tiene que ver con una concepción que yo tengo en general de cómo nos aproximamos en nuestras relaciones humanas", aseguró.

"Es una forma de buscar otra polémica. Inisisto que hay una forma muy antigua en política de tratar de farandulizar esta discución haciendo eso", respondió el candidato: "Yo estoy diciendo algo tan simple como que mis experencias de vida son estas y espero que los demás cuenten (las suyas) sin complejo; no voy a criticar esas experiencias de vida salvo que sean importante para el debate".