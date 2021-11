Galli criticó a Boric por votar contra el estado de excepción: "La novedad duró bien poco"

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se retractó y dijo que "la novedad duró bien poco", tras celebrar la postura del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric respecto al proyecto de indulto a los "presos del estallido".

La autoridad de Gobierno criticó que el diputado de Convergencia Social afirmara que no se podía indultar a quien quemó "una iglesia, una pyme o saqueó un supermercado" y, no obstante, posteriormente votara contra el estado de excepción en la macrozona sur.

"Nos parecía novedosa esta nueva postura del diputado Boric, luego que habían sido el Frente Amplio y el Partido Comunista, uno de los principales impulsores de este proyecto de ley de indulto, pero la verdad es que la novedad duró bien poco, porque ya el voto negativo de muchos diputados y senadores en el día de ayer a la prórroga del estado de excepción constitucional, da cuenta de que esa novedad al parecer no era real", dijo Galli.

Y agregó que "es para un discurso de mostrarse más preocupado de la seguridad, cuando en realidad el voto negativo fue votar no a las víctimas de la violencia, particularmente en regiones como esta".

"La decisión del Presidente de la República está plenamente justificada para poner todas las capacidades del Estado, para apoyar y colaborar con la función policial, para poder prevenir, reaccionar e investigar los hechos de violencia que ocurren en la Región del Biobío y la Región de La Araucanía", enfatizó.

GOBERNADOR DEL BIOBÍO SOSPECHA "INTENCIONALIDAD POLÍTICA"

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, criticó la nueva prórroga del estado de excepción, sugiriendo que la militarización en la macrozona tiene fines electorales, de cara a la segunda vuelta de los comicios presidenciales del 19 de diciembre.

"Me parece que tener medidas cada 15 días, claro, algo ayudan, pero esto tiene un color de intencionalidad política para poder influir en el resultado de las próximas elecciones que a mi francamente no me agrada. No me agrada la utilización de las Fuerzas Armadas para esos fines", reprochó la autoridad.