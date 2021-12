Gobernabilidad, pensiones y diversidad sexual: Las frases que marcaron el Debate Anatel

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) contrastaron posiciones este lunes en el Debate Anatel, el segundo y último foro de cara a la segunda vuelta presidencial de este 19 de diciembre, marcado por temas como gobernabilidad, seguridad social y diversidad sexual.

Boric y la ex Presidenta Michelle Bachelet: "Nos juntamos a conversar. Tuvimos una muy buena conversación, porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto, aprender de sus aciertos y sus errores".

Kast y su gobernante preferido de los últimos 50 años: "El que tuvo quizás la situación más compleja para gobernar fue Patricio Aylwin (...) Ahí se jugó gran parte de los últimos 30 años, que han sido de crecimiento. A eso hay que volver, a ser un modelo para el mundo".

Boric y una eventual ingobernabilidad: "Temor no tengo; tengo la confianza de que daremos garantías de gobernabilidad y de paz. Queremos avanzar hacia un Estado de bienestar, sin importar el título. Si es 'socialdemócrata', en buena hora".

Kast y los polémicos dichos de autoridades electas de su entorno: "Hemos sido muy claros en condenar los dichos de (Johannes) Kaiser y la broma de muy mal gusto que realizaron con Gloria Naveillán (contra Emilia Schneider), y le hemos planteado a (Gonzalo) de la Carrera que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica".

Boric y protestas en Plaza Baquedano: "La ley tiene que cumplirse y no pueden ser estos desórdenes permanentes los días viernes. Hay que respaldar a Carabineros en el cumplimiento de la ley, mediante todos los protocolos y el adecuado respeto de los DDHH. Mientras el candidato del frente se juntaba con el carabinero que cegó a Fabiola Campillai, yo me juntaba con Fabiola y Gustavo Gatica".

Kast y su abstención del acuerdo del 15 de noviembre: "Nos oponíamos a un acuerdo a raíz de la violencia extrema, y la paz nunca llegó. Si hubiésemos sido gobierno, no habríamos llegado a esa situación crítica porque conozco la realidad de Chile y claramente el Gobierno llegó tarde".

Boric y la comunidad LGBT+: "Las diversidades y las disidencias saben que nuestro Gobierno van a ser protegidas y acogidas, y que Kast es un peligro para la diversidad de Chile (...) A las disidencias las siguen matando y discriminando. Cuando un candidato habla de dictadura gay, imagínense cómo será su Gobierno".

Kast y la comunidad LGBT+: "Respetamos su derecho (de Daniela Vega) a percibirse como mujer y hoy hay una ley que debe cumplirse. Siempre he señalado que hay solo una bandera que nos une, que es la chilena: esa es la que se va a izar en todos los pabellones. La dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti".

Boric y el impuesto específico: "Nuestro desarrollo tiene que cambiar, porque si no, no va a haber futuro. Aunque sea impopular, no podemos tener una política transversal de disminución del impuesto específico, porque eso es regresivo".

Kast y el sistema previsional. "Los retiros del 10% son una mala política pública. Hay más inflación y el sueño de la casa propia a algunos se les ha hecho imposible. Planteamos una reforma integral; no queremos terminar las AFP. Creemos que es razonable partir con esos 185.000 pesos de una. No defiendo a las AFP, yo defiendo al sistema de capitalización individual".

Boric y la zanjada acusación de acoso: "(A Kast) No se puede instrumentalizar a las mujeres por una causa en la que más encima no crees. Lo que conversé con la persona es que si tuve actitudes machistas que le hayan causado molestia o se haya sentido denigrada, por supuesto que corresponden las disculpas".

Kast y las restricciones para enfrentar el Covid-19: "No soy un experto en número de vacunas, pero vamos a continuar con el plan de vacunación y a potenciarlo. Soy partidario del pase de movilidad mientras tengamos este tipo de pandemia, cosa que no les gusta a muchos de nuestros partidarios. Lo tengo claro".