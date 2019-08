Guillier: Si en la oposición no nos unimos, perderemos las próximas elecciones

El senador Alejandro Guillier enfatizó en la necesidad de "ordenar la casa" para poder encarar las elecciones presidenciales de 2021 con una oposición unida y articulada.

A juicio del ex candidato, las Municipales del próximo año serán el inicio de la carrera presidencial por lo que los pactos que hoy se logren marcarán el camino para lograr arrebatarle a la derecha el bastión presidencial.

En conversación con La Tercera, Guillier manifestó que "nosotros tenemos que ordenar la casa primero y después hablar de candidaturas. Necesitamos un gran acuerdo programático para forjar una alianza social y política que le dé a Chile respuestas a sus problemas reales".

"Esa misma convocatoria -sostuvo- definirá el marco de quienes quieran pertenecer a esta coalición. Resuelto eso, debemos acordar un mecanismo de primarias abiertas y amplias para que la ciudadanía elija a sus candidatos y enfrentar unidos los próximos comicios".

El parlamentario considera que en la oposición "debemos enfrentar las elecciones unidos con todos los que confluyan en ese gran acuerdo programático previo que debemos promover. No es el momento de darse lujos: si en la oposición no nos ponemos de acuerdo, no nos unimos, vamos a perder las próximas elecciones".

A juicio del senador, "el próximo año, en octubre, se definirá el futuro presidencial; el bloque que gane las elecciones a gobernadores, alcaldes y concejales, tiene el camino directo a La Moneda. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo, ofrecer una propuesta que dé gobernabilidad al país, que va a ser entregado en muy malas condiciones, le vamos a regalar a la derecha cuatro años más. Y gratis, porque el país hoy no está avanzando".

Por eso, añadió, "debemos forjar lo más pronto un acuerdo programático. Si queremos ser gobierno y no nos ponemos de acuerdo luego, vamos a perder".

Alejandro Guillier mantiene una postura crítica del año y medio de Gobierno asegurando que hoy su liderazgo se sustenta sólo en los matinales, lo que muestra -a su juicio- el fracaso de La Moneda.

"Mi diagnóstico es que la derecha ha hecho un mal gobierno, no ha hecho ninguna reforma trascendente y estar gobernando para las encuestas es malo. El nivel de confusión del Presidente es tal, que diariamente mezcla temas para buscar titulares en la prensa del día", sostuvo y planteó que "sus liderazgos hoy están en los matinales y ahí no se define la agenda para Chile".