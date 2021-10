Haciendo agua: Sichel pierde por goteo apoyos oficialistas a beneficio de Kast

Mientras el abanderado oficialista, Sebastián Sichel, insiste en apuntar sus dardos a la candidatura del Partido Republicano, José Antonio Kast, continúan los descuelgues en Chile Podemos Más, con tres parlamentarios UDI confirmando su apoyo al ultraderechista sólo este martes.

Se trata del senador Claudio Alvarado y los diputados Iván Norambuena y Cristián Labbé, quienes se suman a su correligionaria Nora Cuevas, y a sus pares de RN Leonidas Romero, Camila Flores y Miguel Mellado.

"Hice una crítica política a la conducción de la campaña de Sebastián Sichel, con un sentido y objetivo constructivo, y la respuesta fue la soberbia", recordó Alvarado, agregando que "cuando veo que un candidato se dedica a atacar a su vecino, que es más cercano en las ideas, es la gota que colma el vaso: la centroderecha tiene que combatir las ideas de la izquierda".

"No quiero arrastrar a nadie en esto: el partido tiene una decisión, yo la respeto, y en ese sentido, en lo personal tomé mi decisión como ciudadano", defendió el senador, quien no irá a la reelección el próximo mes.

En tanto, más allá de las propuestas de Kast, explicó que "no me sentí identificado con una campaña que no considera a los partidos de la coalición, no los integra, no hay comunidad de objetivo con las campañas parlamentarias".

NORAMBUENA CAMBIÓ SU VOTO POR SUS "VALORES Y PRINCIPIOS"

Por su parte, Norambuena, quien postula a un cupo en el Senado, expresó en un video que "he llegado al convencimiento de que quien mejor me representa como candidato presidencial y futuro presidente de Chile es José Antonio Kast".

"Creo que es importante la defensa de la familia, el orden en nuestro país y la defensa de la libertad", manifestó, llamando "a todas nuestras amigas y amigos a que trabajemos por José Antonio Kast para defender valores y principios de nuestra sociedad".

Otro oficialista que se distanció de Sichel esta semana es el diputado RN Jorge Durán, aunque éste no lo hizo en favor de Kast, admitiendo que "estoy en una profunda reflexión tratando de dilucidar cuál puede ser el menos peor" entre los candidatos al sillón presidencial.

DIPUTADO RN LAMENTA "ESPECTÁCULO" OFICIALISTA

Cabe recordar que está prohibido por la ley electoral que haya órdenes de partido frente a las presidenciales, aunque desde la UDI aseguran que cumplirán su compromiso de que Sichel es el abanderado oficial de la coalición.

Ante este desorden en el sector, el RN Camilo Morán reflexionó que "los candidatos de izquierda están haciéndose un festín, viendo con cabritas muchas veces el espectáculo que les damos en la derecha, y creo que ese no es el camino correcto: hoy día necesitamos un camino de mayor unidad".

Tras una reunión de emergencia durante la mañana, desde este miércoles habrá presencia permanente de los partidos en el comando de Sichel, como una manera de restructurar su campaña presidencial, que se sigue a la baja.