Heraldo Muñoz dice que el descarte de Bachelet impone que la oposición se ordene

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que la negativa de Michelle Bachelet a asumir una nueva postulación a La Moneda impone a la oposición la obligación de ordenarse en torno a ideas y proyectos comunes.

Con el descarte de la ex Mandataria, "lo que se abre es la posibilidad de que en la oposición nos podamos ordenar", dijo el ex canciller.

"Quién encarne una alternativa progresista es una materia que se verá en su momento, pero lo principal, lo primero, es ponerse de acuerdo en las ideas, en las propuestas. Luego vendrán las personas que encarnen, ojalá a través de primarias, ese proyecto progresista, democrático, para Chile", señaló el ex ministro.

Para el timonel PS, Álvaro Elizalde, lo señalado por Bachelet en declaraciones a Televisión Nacional -"no quiero ser candidata y no voy a ser candidata"- no es una sorpresa, pues confirma lo que la misma ex Jefa de Estado ha reiterado en varias ocasiones.

De este modo, y en la misma línea que Muñoz, apuntó a la necesidad de generar acuerdos programáticos entre las fuerzas de oposición al Gobierno de Sebastián Piñera.

"Es de toda lógica que, dado su liderazgo y trayectoria, la imagen de Michelle Bachelet genera muchas expectativas, pero ella ha reiterado lo que viene diciendo hace mucho tiempo en público y en privado: que no está disponible para ser candidata", señaló el senador por el Maule.

"Yo creo que es fundamental, en primer lugar, el debate programático. Es el acuerdo programático lo que le da sustancia a una candidatura presidencial", añadió el ex ministro vocero.

Rincón se declara disponible

En la Democracia Cristiana, durante las últimas horas la senadora Carolina Goic planteó que su decisión es volver a competir por un escaño en la Región de Magallanes y no ir de nuevo por la presidencial, como en 2017.

Con esto, el nombre de Ximena Rincón queda como el único falangista actualmente en carrera por el sillón de La Moneda, interés que ratificó durante esta jornada: "Sin lugar a dudas quiero encabezarlo. He sido ministra de Estado, he sido senadora, he sido intendenta, soy mujer de regiones y creo que llegó la hora de hacer transformaciones de verdad", afirmó.

Señaló, en tanto, que la declaración de Bachelet no la sorprende: "Creo que es coherente con el trabajo que está haciendo en Naciones Unidas".