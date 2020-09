Heraldo Muñoz rechazó propuesta de Jadue para dar mar a Bolivia: "No se hace populismo con la política exterior"

Luego de que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (Partido Comunista), confirmara que está a favor de darle una salida al mar a Bolivia a cambio de beneficios que desde el altiplano puedan ofrecerle a Chile, el ex ministro de Relaciones Exteriores (2014-2018) y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, fustigó la propuesta.

A través de un mensaje en Twitter, el político comunista, que ha obtenido un importante apoyo en las encuestas como eventual candidato presidencial como contrapeso del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, explicó que "la salida al mar para Bolivia debe ser resuelta a través de un plebiscito. Más allá de una opinión personal, no puede ser decisión de ningún gobernante. Hay que acostumbrarse a subir los niveles de participación en temas de relevancia nacional".

"No alcalde @danieljadue: La salida al mar para Bolivia no necesita resolución, pues la Corte de La Haya resolvió que Chile no tiene ninguna obligación de negociar acceso soberano al mar, como pretendía Bolivia al demandarnos. Defendimos nuestra soberanía unidos y ganamos", respondió en la misma red social el ex canciller Muñoz, quien lideró la exitosa defensa de la soberanía chilena en el caso presentado por La Paz en la Corte Internacional de Justicia, que nuestro país ganó por una mayoría aplastante.

"Lea el fallo de La Haya si pretende ser presidente de la República. El fallo es inapelable y desechó todos los argumentos bolivianos. La relación futura con Bolivia debe ser sobre integración, sobre futuro, y no sobre territorios", agregó el timonel PPD.

Y subrayó: "No se hace populismo con la política exterior".

Tras este emplazamiento, Jadue le respondió con otro tuit: "Parece estimado que para variar, no leyó toda mi declaración. Insisto, creo que eso debe decidirlo la ciudadanía mediante plebiscito. Espero que alguna vez comience a valorar la opinión ciudadana".

A lo que Muñoz afirmó: "Sus declaraciones van en contra del sentir ciudadano, expresado reiteradamente durante nuestra defensa en La Haya. No cree falsas expectativas, ajenas al interés nacional. "Cosa juzgada", alcalde; eso es la sentencia de La Haya".

"Chile no tiene temas pendientes con Bolivia, punto", concluyó el ex jefe de la diplomacia nacional.

