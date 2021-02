Heraldo Muñoz: Tenemos que construir un espacio amplio del socialismo democrático

El timonel del Partido por la Democracia (PPD) y ahora candidato presidencial de la colectividad, Heraldo Muñoz, pone el ojo en las primarias de la centro izquierda y señaló que "tenemos que construir un espacio amplio del socialismo democrático".

Este domingo se realizaron las primarias al interior del PPD entre Muñoz, el ex vocero de Lagos y Bachelet Francisco Vidal y el otrora diputado Jorge Tarud. El primero de ellos, ganador de la consulta, recibió el 54 por ciento de las preferencias de los 13.325 militantes e independientes que participaron.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex canciller ya pone en la mira la primaria en la oposición y sostuvo que "viene este desafío de competir, no sólo con la candidata del Partido Socialista (Paula Narváez), sino que eventualmente -ojalá- con otros candidatos de Nuevo Trato, el Partido Liberal, independientes, ex RD, con el PRO".

"Mi visión es que tenemos que construir un espacio amplio de socialismo democrático, de la izquierda socialdemócrata, esto es una tarea pendiente. Me parece que tenemos una tarea de incrementar el espacio que muchos independientes ven como importante de este mundo socialista democrático que está desperdigado y necesitamos expandirlo, potenciarlo y una manera es a través de esta primaria", dijo.

Y agregó que "tengo la mejor disposición a hacerlo y conversar para que ojalá tengamos una primaria convencional, amplia de este mundo socialista democrático".

De esta manera, el timonel PPD se abrió a una primaria con el Partido Radical (PR), el Partido Radical, ex Revolución Democrática y el PRO, sin embargo, se mostró más reticente a la Democracia Cristiana (DC).

Respecto a una primaria con el Partido Comunista y el Frente Amplio, Muñoz dijo que "eso está por verse" porque -a su juicio- "aquí hay una cuestión de coherencia, qué es lo que le vamos a transmitir a la ciudadanía, cuáles son las propuestas, los principios, políticas públicas, en función de eso se compite, porque no se trata simplemente de una competencia de rostros, de personalidad o de simpatía, tiene que ser una competencia de ideas".

[En vivo📻] Candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, se abre a primarias con el Partido Radical y la DC, pero duda del PC-FA: "Está por verse" y señaló que "no se trata de rostros, tiene que ser una competencia de ideas" https://t.co/WoFHXvthxL #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) February 1, 2021

Finalmente, el abanderado presidencial al ser consultado por el peso de los 30 años de la Concertación, sostuvo que "diría me siento absolutamente orgulloso de haber pertenecido a Gobiernos que desafiaron el poder político, económico, social, que hicieron cosas tan importantes" y realizó una autocrítica: "Si faltó, faltó mucho, ¿hay que hacer un mea culpa? también".

"Yo no puedo cambiar el pasado, sí puedo cambiar el futuro y ese es el propósito que creo que tenemos que tener y en la dirección de cambios estructurales, de cambios en serio", apuntó.

Y concluyó: "La gente quiere cambios, pero no quiere sentirse que cambian a la indecisión, a la incertidumbre, tenemos que dar certidumbre y crear confianza y creo que cualquiera persona que aspire a ir a La Moneda tiene que generar esa confianza, de que van a ver cambio, que va haber firmeza en el timón, pero al mismo tiempo que lo vamos hacer con serenidad y con consensos, con diálogo".

Las reacciones del resto de candidatos

La candidata presidencial del PS Paula Narvaéz destacó la victoria de Muñoz y valoró que "el PPD escogió a su candidato presidencial en un proceso que enriquece a nuestra democracia. El camino nos conduce a trabajar con más convicción por la unidad de la centro izquierda y viabilizar los caminos para ello".

"Hoy es necesario escuchar a las ciudadanas y los ciudadanos y trabajar con fuerza por este nuevo Chile que emerge", agregó.

Desde la DC, la candidata presidencial Ximena Rincón reafirmó su deseo de "tener una gran primaria" con el fin de que todos compitan: "Eso es lo que preferiría, pero yo no le puedo imponer al resto mis opiniones, por lo tanto los partidos, responsablemente, verán lo que hacen".