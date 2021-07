Hija del dictador Pinochet criticó franja de Briones: Me parece deleznable el abuso cometido

La hija del dictador Augusto Pinochet, Jacqueline Pinochet Hiriart, criticó el contenido mostrado en la franja televisiva del miércoles, el primer día de esta campaña, del precandidato presidencial Ignacio Briones (Evópoli) que hace alusión a su padre.

En dicho espacio, se muestra la "tumba" de Pinochet donde dos personas intentan "desenterrarlo", cada una de ellas con ideas de extrema derecha y de extrema izquierda, haciendo una alusión figurativa de que intentan sacarlo para cada argumento, hasta cuando llega Briones con una retroexcavadora y "entierra" estas ideas.

Necesitamos terminar con la manipulación política que ha bloqueado los cambios y construir un país que no se trate de ir a la izquierda o a la derecha, sino para adelante.



Únete a #UnNuevoComienzo pic.twitter.com/KRx4EVn7BN — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) July 1, 2021

En esta línea, la hija del dictador -a través de una carta a El Mercurio- señaló que "con profundo estupor he visto en la franja política cómo el señor Ignacio Briones utiliza, para su objetivo político, la figura y el recuerdo que mucha gente de bien sigue teniendo por mi padre", sosteniendo que "me parece deleznable el abuso cometido, de pretender taparlo con tierra".

Lo que, a su juicio, es una "cosa imposible de que la historia lo permita" y solo con el objetivo de "obtener el voto de aquellos que lo culpan de sus propias equivocaciones". Además, aclaró que "no represento a nadie de mi familia, solo señalo lo que me dicta el corazón en mi calidad de hija menor de un gran padre y un gran chileno, que no merece ser usado para fines inescrupulosos de un candidato que perdió muchos adeptos con su error garrafal".

"La historia es la única que podrá corroborar, algún día, la verdadera dimensión de la figura del general Pinochet", concluyó.

La franja también fue criticada desde el Partido Comunista, donde la diputada Camila Vallejo apuntó que esta franja es "ridícula y violenta", particularmente por aquellas víctimas de violación a los derechos humanos, cuyos cuerpos no se sabe "donde están" y abogó a que "lo mínimo es que pida persón por esta ofensiva alusión".

ULTRADERECHISTAS DENUNCIARÁN ESTA FRANJA

La agrupación "Fuerza Nacional", de ultraderecha, anunció que interpondrá una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por esta franja electoral y en representación de Jacqueline Pinochet.

Esto por "denostar públicamente la memoria y la honra" de Pinochet y señalaron que "esperamos que el CNTV actúe con la celeridad y transparencia que en este caso corresponde por la gravedad de los hechos denunciados", como también presentarán acciones legales contra Briones.