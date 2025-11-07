Ignacio Walker: "Si Kaiser pasa a segunda vuelta, Jara es Presidenta con mi voto a favor"

El extimonel democratacristiano Ignacio Walker anunció en El Primer Café que votará por la militante del Partido Comunista Jeannette Jara si es que, en la segunda vuelta del domingo 14 de diciembre, quien está al frente en el lado de la oposición es el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

"Si Johannes Kaiser pasa a la segunda vuelta, Jeannette Jara es Presidenta de Chile, y es Presidenta de Chile con mi voto a favor", dijo Walker en Cooperativa, presagiando de paso, en dicho escenario, un triunfo del actual oficialismo.

"Esto no es un tema personal con Johannes Kaiser -a quien no conozco-, pero en su discurso, su actitud, su retórica, los conceptos que emite, el posicionamiento político que tiene, hay ahí una cierta estética, un cierto relato como neonazi", advirtió el excanciller.

"Yo estoy muy impactado por lo que he visto. Entonces, si en Chile vamos a llegar al extremo, si ya estamos planteando en el contexto de las derechas la posibilidad de que Kaiser pudiera pasar a segunda vuelta, a mí me parecería gravísimo", enfatizó Walker.

"También me parece grave la postura de José Antonio Kast, que refleja esta ola ultraderechista en el mundo. Él ha dicho: 'Yo habría votado por Donald Trump', y ha ido dos veces a El Salvador y Hungría en los últimos dos años para ver cómo se construye una cárcel y cómo se construye un muro", recordó, valorando que, hasta el momento, "Demócratas y Amarillos han dicho que no votarían por Kast en segunda vuelta".

"En las antípodas de Sebastián Piñera"

El exsenador se declaró "muy impactado de (ver) la debilidad de la centroderecha de Chile Vamos", por la cual dijo sentir "mucho respeto, especialmente después de que la UDI, RN y Evópoli votaron a favor la reforma previsional", actitud que consideró "muy importante".

En esa línea, "yo no puedo creer que una persona de Chile Vamos -(coalición) que es, para mí, la centroderecha liberal- se plantee la posibilidad de apoyar a Johannes Kaiser, que está a la derecha de Kast y que representa una postura política completamente alejada de Sebastián Piñera".

El abanderado libertario "está en las antípodas de la centroderecha liberal que fue Sebastián Piñera, dos veces Presidente de la República", y la idea de que puedan respaldarlo en el balotaje deja al exlíder falangista "muy golpeado".