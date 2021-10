La interrupción de minuto de silencio por Denisse Cortés marcó el inicio de un nuevo debate presidencial.

Los candidatos tenían derecho a presentar sus ideas durante un minuto, tiempo que Eduardo Artés (Unión Patriótica) resolvió dejar para este gesto hacia la mujer y su familia.

Puño en alto, el candidato de UPA inició el minuto del silencio para luego ser interrumpido por el periodista Matías del Río, quien le señaló que esa instancia era "para hablar".

"Bueno entonces termino con el tiempo que me queda, tenga la bondad... Destitución de Piñera y cárcel para él y para todos los que han metido las manos en la corrupción y la agresión de los trabajadores y el pueblo. No a la militarización de La Araucanía y el Wallmapu. Y me sobró tiempo", sostuvo Artés.

Este hecho fue ampliamente comentado en redes sociales, con internautas en contra y a favor de la intervención del periodista.