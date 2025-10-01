"Irresponsable e indeseable": La crítica del Presidente Boric al programa de Kast

En plena cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, el Presidente Gabriel Boric repasó el programa del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificándolo de "irresponsable e indeseable".

El Mandatario indicó que "sea cual sea el Gobierno que asuma en el próximo año, le entregaremos la casa ordenada. La responsabilidad social y fiscal deben ir siempre de la mano para construir un Chile mejor".

"Chie no tiene por qué elegir entre irresponsabilidad fiscal e indolencia social. Existe un camino donde la seriedad fiscal y el compromiso con las necesidades de los chilenos se encuentran. Ese es el camino que estamos recorriendo", argumentó Boric.

"Un estado responsable no abandona a su gente. Por eso es irresponsable e indeseable la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto sin decir de dónde van a hacerlo. Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar beneficios sociales como la PGU", enfatizó en alusión al plan anunciado por Kast.

El propio candidato respondió en redes sociales asegurando que el recorte no afectará a los beneficios sociales. "Vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al Gobierno", le advirtió aunque sin ahondar en cuál sería la fórmula.

No Presidente. Vamos a recortar 6.000 millones de dolares en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos cuatro años se han robado la plata de los chilenos más pobres. — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 1, 2025

Desde el mismo partido Republicano, el diputado Agustín Romero fue aún más crítico, declarando que "después de tres años seguidos de incumplimiento en la regla fiscal, el Ejecutivo consume ahorros, deja la deuda en máximos de 20 años y chotea el ajuste hacia adelante".

El parlamentario afirmó que "este no es un presupuesto de gobernabilidad, es un presupuesto de campaña que hipoteca el futuro de Chile".

Críticas de Matthei

Por su parte, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusó al actual gobierno de "gastar los ahorros de los chilenos sin crisis mediante".

"Deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos. El Presupuesto 2026 es irresponsable: aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y chutea los problemas de todos los chilenos", cuestionó la exalcaldesa de Providencia.

"El Presidente perdió su última oportunidad de corregir el rumbo. Mañana (este miércoles) presentaré propuestas para que la plata malgastada se transforme en beneficios para todos los chilenos", añadió la aspirante a La Moneda.