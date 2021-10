Jadue se desmarca de un cargo en eventual gobierno de Boric, pero enfatiza que está en campaña por él

El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial, Daniel Jadue (PC), descartó asumir como ministro del Interior en caso de que el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, logre llegar a La Moneda.

No obstante, Jadue ratificó que está trabajando por Boric, tal como todo el Partido Comunista, y en su caso personal "he recorrido 26 comunas distintas saludando a los comandos (de su camapaña), reconvirtiéndolos en comandos por Gabriel y además haciendo campaña de cara a ganar las presidenciales de noviembre".

La posibilidad de asumir un cargo ministerial surgió en el programa "El Candidato" de Mega, donde el diputado frenteamplista fue consultado por esta posibilidad, a lo que respondió que "lo vamos a conversar en su momento, no creo que esté dentro de las intenciones de Daniel".

Esta jornada Boric aclaró que "no corresponde andar repartiendo Ministerios, y además voy a ser muy explícito en el caso de Daniel, él va a cumplir su mandato íntegramente en Recoleta, por lo tanto, Daniel no se va a ir de Recoleta a un Ministerio, no estamos negociando cargos acá, estamos negociando un proyecto político".

Agregando que Jadue "va a participar de la campaña a los lugares en donde no pueda ir yo, seguramente Daniel va a tratar de asistir, porque Daniel sacó 700 mil votos, y es una fuerza importante y un aprendizaje importante que tenemos que sumar".

A estas palabras se refirió Jadue a través de su cuenta de Twitter, donde compartió imágenes de una reunión con el candidato y añadió que "siempre he dicho que saldré antes de la comuna (a una responsabilidad superior) solo por mandato popular".

"Hoy mi principal compromiso es seguir transformando Chile desde Recoleta", puntualizó.