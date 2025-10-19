Jara critica franjas que "promueven el odio" y pide abordar "temas que nos unen"

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), arremetió este domingo contra las franjas electorales que "promueven el odio", asegurando que, a diferencia de sus rivales, sus emisiones televisivas tienen foco en promover la unidad y las propuestas, no la descalificación.

"Me enfoco más en buscar los temas que nos unen. Creo que en algunas franjas se promueve mucho el odio, desacreditar a los otros y dividir a los chilenos entre buenos y malos, y ese no es mi estilo", expresó la candidata comunista.

En esta línea, durante una actividad de campaña en Villa Alemana, sostuvo que las candidaturas deben concentrarse en ofrecer soluciones concretas y no en la crítica al adversario.

"Si uno quiere gobernar Chile, tiene que hacerlo con gestión y propuestas concretas; las críticas se agotan. Uno no puede gobernar un país a pura crítica del otro, descalificación del otro. Eso no sirve realmente", puntualizó la exsecretaria de Estado.

Finalmente, Jara hizo un llamado a la ciudadanía de cara a los próximos comicios: "Espero que este elemento lo puedan considerar bien las chilenas y los chilenos el 16 de noviembre cuando vayan a votar", concluyó.

Carmona acusa estrategia de la derecha para debilitar a Jara

En la antesala de las elecciones, el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, analizó el escenario político y advirtió sobre las estrategias que, a su juicio, busca instalar la derecha para debilitar la candidatura de Jara.

En conversación con radio Nuevo Mundo, el dirigente rechazó la idea de que la abanderada de Unidad por Chile represente una simple continuidad del Gobierno de Gabriel Boric.

"La derecha, con una técnica electoral bastante básica, va a intentar hacer que la propuesta que se levanta desde Unidad por Chile es exactamente la misma que tiene el actual Gobierno", señaló Carmona, quien llamó a no caer en esa simplificación y a fortalecer la propuesta programática de la coalición.

Asimismo, acusó que los ataques de la oposición buscan instalar un discurso de desconfianza en el electorado.