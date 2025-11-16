Jara-Kast: Sin sorpresa los nombres del balotaje, tras primera vuelta llena de porcentajes no esperados

La primera vuelta de la elección presidencial chilena se saldó este domingo sin gran sorpresa en los nombres de los triunfadores, pero en medio de un conjunto de resultados sorprendentes, dados los pronósticos adelantados de manera generalizada por las encuestas.

La candidata del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, logró asegurar su primer lugar y su paso al balotaje, pero no llegó al 30 por ciento que se ha atribuido, estos tres años y medio, al Gobierno de Gabriel Boric, y tampoco consiguió una distancia significativa respecto del segundo lugar, como esperaban en su comando.

La exministra de Trabajo obtuvo el 26,6 por ciento de los votos; escasos dos puntos por encima de José Antonio Kast, cuyo 24,2 por ciento estuvo por encima de las expectativas de las últimas semanas; en que las encuestas habían acusado una consistente tendencia a la baja, paralela a una "arremetida" de Johannes Kaiser.

Incluso se habló el último mes sobre un escenario de "triple empate" entre los candidatos de derecha, que no se dio, aunque el libertario sí desafió exitosamente a la carta de Chile Vamos.

Kaiser quedó cuarto con un 13,9 por ciento de votos, y relegó al quinto puesto a Evelyn Matthei, que consiguió un 13,0 por ciento.

Otra de las grandes sorpresas de la jornada fue el tercer lugar conseguido por Franco Parisi. En su tercera aventura presidencial, el fundador del Partido de la Gente logró el 19,05 por ciento de los votos, superando a Kaiser y Matthei, que aparecían mejor aspectados en los sondeos previos.

Finalmente, en los tres últimos puestos quedaron Harold Mayne-Nicholls (1,2%), Marco Enríquez-Ominami (1,1%) y Eduardo Artés (0,6%).