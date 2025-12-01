Jara: "La elección está abierta y no me extraña que algunos traten de instalar pesimismo"

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, se desplegó este lunes en la Región de La Araucanía, donde reforzó su mensaje de optimismo y desdramatizó las voces que intentan instalar malos augurios en su sector de cara al balotaje.

"Yo quiero decirles que la elección está abierta, que se va a decidir el 14 de diciembre", aseguró la abanderada.

"Dos semanas en política son una eternidad y no me extraña nada que algunos traten de instalar un pesimismo, porque también es parte de las estrategias electorales", complementó.

En una postura similar, Francisco Vidal (PPD), uno de los voceros de la campaña de Jara, afirmó que este "es un falso dilema: si hubiera derrotismo, hay que desterrarlo".

"Estamos a dos semanas (de la segunda vuelta) y, de acuerdo al promedio de las encuestas, hemos subido entre 13 y 18 puntos en dos semanas. Con respecto a mi persona, cualquier cosa menos derrotista, toda la razón la candidata", aseveró.

El despliegue territorial de la abanderada oficialista continuará la tarde de este lunes en Temuco, donde se reunirá con vecinos y adultos mayores.