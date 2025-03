Jara negó estar en gira de campaña y evitó responder a Matthei, quien le pidió "decencia"

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, respondió este jueves a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, tras sus críticas por el despliegue regional para presentar la reforma de pensiones.

La militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y exalcaldesa de Providencia aludió a la posible candidatura presidencial de la secretaria de Estado en representación del Partido Comunista y se sumó a los cuestionamientos que ha recibido su viaje por el país, considerado por dirigentes de la oposición como una forma del Gobierno para posicionarla.

En ese sentido, Matthei disparó: "Si ella tuviera un mínimo de decencia, debería haber renunciado".

Consultada por las críticas a su viaje informativo, Jara afirmó que "de gira no tiene nada; es trabajo en terreno".

"Hoy es en esta región (Biobío), el sábado en otra. Efectivamente, vamos a hacer una gira junto con el ministro Marcel para informar a todo el país, pero no lo que algunos han denominado 'gira (de campaña)'", señaló la titular del Trabajo.

"Sobre lo que diga la candidata Matthei, no tengo ningún comentario que hacer", cerró.

Reacciones del gabinete

Los dichos de la abanderada de Chile Vamos fueron rápidamente respondidos por otros secretarios de Estado, como Álvaro Elizalde, ministro de Interior, y Aisén Etcheverry, titular subrogante de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

"No entiendo la inquietud o la premura, porque en el caso particular de la ministra (Jara), ella ha sido clara en que si su partido toma una decisión, ella está dispuesta a asumir ese desafío, pero esa decisión aún no se ha producido", sostuvo Elizalde.

Asimismo, descartó que el Gobierno esté posicionando a la líder del Trabajo y señaló que "lo que veo es a la ministra Jara, como al ministro Mario Marcel, trabajando activamente por la implementación de una reforma que es muy positiva para el país, que es la reforma de pensiones".

A su vez, Etcheverry aseguró que "la ministra Jara está enfocada en su tarea: está implementando una reforma que es fundamental para los chilenos y chilenas".

"El resto y la oposición, al parecer, (están) nuevamente embarcados en discusiones y en peleas que claramente nos hacen ver algo que hemos dicho: no tienen la capacidad de proponer o de hacer una propuesta de gobernabilidad para el país", aseveró la vocera (s) de La Moneda, haciendo eco de la crisis interna en Chile Vamos derivada de la votación de la nueva presidencia del Senado, en la que Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) se impuso sobre Felipe Kast (Evópoli), quien era el candidato de la coalición de derechas, para liderar la Corporación.