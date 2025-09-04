Jara negó que su hermano periodista esté tras el reportaje sobre los bots fanáticos de Kast

La abanderada presidencial oficialista, Jeannette Jara, salió al paso de las acusaciones de José Antonio Kast sobre el rol de su hermano, el periodista Sergio Jara, en un reportaje sobre el uso de bots para atacar a candidatos presidenciales.

Luego que Kast negara los nexos con los bots y asegurara que Sergio Jara estuvo detrás del reportaje, la exministra dijo que "Kast nos debe una explicación. Estos bots que están organizados diciendo mentiras en redes sociales, tanto de Evelyn Matthei como de mí, no actúan solos, actúan coordinadamente y claramente responden a los intereses de su candidatura".

"Respecto de la vinculación que él hace, en primer lugar con otros temas, como el caso Monsalve o con un familiar mío, lo encuentro realmente una cobardía", añadió.

Jara insistió que "en el caso de mi familiar, él trabaja en una empresa privada, que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje".

Chilevisión: Jara trabaja en área "independiente y diferenciada"

Mientras tanto, a través de un comunicado, Chilevisión apuntó a que "este reportaje fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza" de las que goza la estación.

"Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal 'Contigo en la Mañana', un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa", precisó.

El texto termina indicando que el canal "reafirma su dedicación a ofrecer contenidos de excelencia que informen, entretengan y enriquezcan a nuestras audiencias, cumpliendo de esta forma con nuestra misión de contribuir e informar verazmente a todos los chilenos".

Sergio Jara no se ha referido al tema hasta el momento y cerró en las últimas horas su cuenta de X (exTwitter).