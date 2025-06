Jara por encuestas: A ninguno de los candidatos se nos pueden subir los humos a la cabeza

A dos semanas de la primaria oficialista, el Servicio Electoral (Servel) publicó este sábado la lista definitiva de los vocales de mesa y quienes fueron seleccionados no tendrán la opción de excusarse. Además, se dio inicio a la veda que prohíbe el acceso público a las encuestas electorales.

En ese contexto, la última edición de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD) posicionó a la candidata del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, en el primer lugar entre las opciones del sector, con 40% de las preferencias, lo que le permite superar a la abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), quien obtuvo el 34% de los apoyos.

La candidata del PC, que participó este sábado de una actividad en la que se conformó un comando independiente en su apoyo, abordó los resultados de los sondeos: "Siento mucho cariño de la gente en la calle y hoy, además, en la constitución de este comando que me alegra mucho, porque si alguien quiere conducir el país debe ser una conducción que sea amplia y que tenga la capacidad de unir a distintos sectores de la centro izquierda que tenemos un tronco común".

"Creo que hay mucho cariño en esto, harta convicción también puesta y hartos reconocimientos al trabajo que hemos desarrollado a lo largo de los años", destacó.

Sin embargo, la exministra del Trabajo matizó: "No me pierdo. Esto se va a definir el 29 de junio y no se nos pueden, a ninguno de los candidatos, subir los humos a la cabeza: nadie se puede dar por vencedor ni por vencido, porque esto lo va a decir la ciudadanía".

Comando de Tohá reimpulsará campaña

El alza de Jara en los sondeos provocó que el comando de Carolina Tohá decidiera evaluar la manera de reimpulsar la estrategia de campaña, identificando tres pilares fundamentales: experiencia, seguridad y la necesidad de atraer a los votantes de centro que aún no han decidido su voto, consignó El Mercurio.

Por lo anterior, Tohá participó del encuentro programático "Conversemos Chile", consolidando su propuesta presidencial.

🚨 Seguridad, 🏥 Salud, 💸 Economía familiar, 🏠 Vivienda y 💥 Anticorrupción.

Estos son nuestros 5 compromisos emblemáticos, de un total de 25.



✔️ 7.000 nuevos carabineros al año

✔️ 10 centros del cáncer y 50 CESFAM

✔️ Bolsillo familiar electrónico para 2 millones de hogares

✔️… pic.twitter.com/92IPZUG8hm — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) June 14, 2025

Matthei se despliega en la Región del Ñuble

Desde la oposición, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se desplegó esta jornada en la Región del Ñuble, donde se refirió a la fallida licitación del embalse La Punilla y abordó los problemas de conectividad en la zona.

"Lo primero es que necesitamos un buen embalse. Segundo, necesitamos energía, líneas de transmisión, y eso significa realmente terminar con este ideologismo excesivo en materia ambiental, porque no permiten que se hagan las obras más necesarias para poder construir casas y proyectos", manifestó.

"Necesitamos mucha más inversión en caminos, porque si usted tiene tan mala conectividad como tiene ahora, ¿cómo se la arreglan los pobres agricultores y los pobres campesinos en sacar bien sus productos para fuera? Yo diría que esas son las dos principales y las más rápidas tareas que hay que hacer", agregó.

Seguimos nuestra gira por Ñuble. Sabemos lo que la región requiere: inversión e infraestructura.

Hoy ambas cosas están paralizadas por ineficiencia, pero los vamos a superar💪🏼



Atenderemos las necesidades de cada región con el foco puesto en lo que ellas demandan.… pic.twitter.com/AWyfHtxy70 — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) June 14, 2025

En tanto, el Partido Nacional Libertario llevará a cabo, en las próximas horas, su primer consejo general en la sede del Congreso Nacional en Santiago, instancia en que se abordarán temáticas relacionadas con la candidatura de su abanderado presidencial, el diputado Johannes Kaiser.