Tópicos: País | Política | Presidenciales

Jara se baja de próximos debates: "llegó la hora de que me reúna con los chilenos"

Publicado:
| Periodista Radio: Camila López
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tras varias semanas de encuentros con distintos gremios, priorizará conversar con quienes "no tienen la posibilidad de estar agrupados".

En medio de un seminario, la candidata de la centroizquierda dijo que decidió anunciarlo para evitar especulaciones.

Jara indicó que como parte de una nueva etapa de su campaña, se dedicará a recorrer el país.

La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara (PC), anunció este martes que, como parte de una nueva etapa en su campaña, no participará de tantos encuentros con otros abanderados para enfocarse en recorrer el país.

En el marco del seminario "Moneda Patria 2025", la exministra explicó: "En estas semanas que llevo de candidata, me he reunido con los camioneros, con los salmoneros, con los mineros, con la Cámara de Comercio, con distintas familias empresariales y empresarios privados, pero creo que llegó la hora de que me reúna con los chilenos, en regiones, que no tienen la posibilidad de estar agrupados en gremios".

"Voy a empezar a hacer eso de ahora en adelante, y como después se especula respecto de la presencia o ausencia en determinados foros, les cuento en este foro que ese será el camino que voy a seguir", puntualizó Jara.

Durante el seminario, también se refirió al bullado error en su programa de gobierno de la primaria, donde se hablaba de la nacionalización del cobre y el litio, que llevó al candidato republicano, José Antonio Kast, a acusarla de mentir.

Al respecto, la oficialista subrayó que no hay ninguna posibilidad de que se nacionalice algo que ya es nacional, aunque reiteró que le gustaría levantar una empresa pública en el caso del litio.

