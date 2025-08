¿Jara socialdemócrata?: El debate entre el oficialismo y la oposición tras dichos de Luis Escobar

Un intenso debate desataron este martes, en El Primer Café en Cooperativa, las recientes declaraciones de Luis Eduardo Escobar, líder del equipo económico de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, relativas a la definición política de la militante comunista.

Fue en una entrevista con La Tercera que el economista afirmó que "Jeannette Jara me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado".

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), abordó la discusión sobre la identidad política de la abanderada, asegurando que va a "respetar lo que ha dicho nuestra candidata, Jeannette Jara, en cuanto a que no le gusta que la encasillen".

"No puedo hacer debate sobre las opciones y las posiciones que (Jara) está exponiendo, porque -y esto lo hemos hablado otras veces- ella tiene, por decisión nuestra, de la dirección nacional, una autonomía para actuar en esta misión que la compromete 24/7", afirmó el timonel.

Carmona no escondió su sorpresa ante las declaraciones de Escobar, señalando: "No entendí mucho las alusiones del economista Escobar en cuanto a que 'ella me dijo'... No sé si (Jara) le dijo para que lo dijera, porque a uno le pueden decir muchas cosas y son en un contexto, pero, bueno, él sabrá lo que hizo por opción".

El dirigente PC dijo esperar que los dichos de Escobar "no sea más que acercamientos a cómo mejor llevar lo que será el día de mañana la síntesis o el resumen de una propuesta programática común y, entonces, cada uno se va bajando dándole mucho argumento a lo que cree que es la centralidad".

"Si eso es un método, no sé si es el más óptimo, pero lo asumo como un método de entrarle a un debate que todos sabemos, dado que la candidata fue nuestra candidata del Partido Comunista en la primaria y una vez ganada la primaria es la candidata inmediatamente de otros partidos, incluyendo ahora el Partido Demócrata Cristiano, que también va a entrar a detallar con sus miradas, con sus opiniones, con sus aportes al tema programático y tendrá que construirse un mínimo común", agregó.

No obstante, sugirió que estos intercambios deberían llevarse a cabo en un espacio más privado y no a través de los medios, ya que se corre el riesgo de generar distorsiones: "Si es que fuera esto una forma de bajar y empezar a acentuar una mirada para lo que sea el día de mañana el tema programático, (no es lo óptimo) hacerlo por los medios, porque tienen todas las posibilidades de verse, de citarse, entrevistarse entre distintos que van a llegar convocados por la comisión".

"Espero que esto lleve a que pronto el equipo programático que ha formado la candidata presidencial haga sus intercambios y llegue a sus acuerdos y que sean de verdad de representación de todos los sectores que estamos conviviendo dentro de esta coalición de partidos de Unidad por Chile", enfatizó.

La conversación se encendió cuando se abordaron las críticas de Juan Sutil, reciente fichaje al comando de Evelyn Matthei (Chile Vamos), quien comparó a Jara con Hugo Chávez. Carmona calificó los dichos del extimonel del gran empresariado como "un acto de autoritarismo por tener un micrófono".

"Me parece que no se hace política sobre la base de una prejuicio o una campaña por desacreditar lo que es la esencia de la propuesta de la contraparte, porque hay un pequeño dato que Juan Sutil lo sabe y no lo toma en cuenta: (que Jara es apoyada por) una coalición que hasta ahora tiene nueve partidos, incluyendo la DC;que se encuentran en una coalición por primera vez desde el PC a la DC o desde la DC al PC; que hay además dos fuerzas de izquierda que no son parte del Gobierno y que no piden ser parte del Gobierno, pero que apoyan a izquierda, como el Partido Igualdad y el Partido Popular".

"Es decir, se van ensanchando cada vez más los respaldos para un proyecto que debe ser común, y por eso es un mínimo común. El proyecto que surja va a ser un proyecto donde estarán presente. en los mínimos comunes, las miradas que tienen todos los partidos, incluyendo el Partido Comunista", aseguró Carmona.

"Flexibilidad táctica"

Desde Chile Vamos, Luis Pardo (Renovación Nacional), director ejecutivo del Instituto Libertad, defendió la "legitimidad" de la duda, citando "un video donde Chávez dice prácticamente la misma frase, 'no los voy a expropiar', y eso no es anecdótico".

A juicio del candidato a diputado, estas declaraciones son coherentes con la "flexibilidad táctica" que, según él, ha utilizado el PC a lo largo de su historia.

En respuesta a Pardo, Carmona defendió la trayectoria de 113 años del Partido Comunista de Chile, desafiándolo a encontrar un solo año "en que el Partido Comunista no haya contribuido a profundizar la lucha por la democracia y por la justicia social y por los intereses de los trabajadores, a costa de la vida de los más cercanos".

"Bueno, lo más cercano fuecuando trataron de derrocar al Presidente Piñera en pleno estallido social y en plena pandemia", contraargumentó el militante RN, comparación que el líder comunista rechazó, recordándole a Pardo el papel de la derecha en el golpe de Estado que instaló la dictadura en 1973, afirmando que "eso es derrocar".

Pardo fue más allá al criticar el comando programático de Jara. Según él, la exministra "no consigue un economista de peso para su comando", y ve en el fichaje de Escobar un síntoma de esa dificultad.

Para el representante de Chile Vamos, la negativa de figuras como Nicolás Eyzaguirre a unirse al comando demuestra que el programa de las primarias de Jara tiene una visión "sesentera", por lo tanto, "uno legítimamente el derecho a dudar de este cambio radical de opinión que estaría tratando de instalar ahora", concluyó.

Frente Amplio: Acciones de Jara hablan por sí solas

El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, sumó su voz al debate, desestimando la discusión sobre la socialdemocracia o el "fantasma comunista" como irrelevante.

"Creo que la misma candidata lo dijo, de no querer encasillarse. La militancia de la candidata es públicamente conocida, no hay nada que que ocultar ahí. pero también sus acciones hablan por ella: fue subsecretaria del Gobierno de la Presidenta Bachelet, hoy en el Gobierno de Boric también forma coalición amplia con partidos que se podrían llamar socialdemócratas y, por lo tanto, logra una reforma de pensiones con acuerdo de Chile Vamos. Creo que eso es lo que demuestra", planteó el dirigente.

Couble afirmó que la derecha, al tratar de ganar la elección comparando a Jara con Chávez, "subestima al electorado": "¿De verdad van a tratar de ganar esta elección hablando de Hugo Chávez y comparando a Jeannette Jara con Hugo Chávez? Yo creo que es tan ridícula la comparación que cae por su propio peso", sentenció.