Juan Sutil: Propuestas de Jadue son difíciles de realizar sin generar un desequilibrio económico

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, consideró que las ideas en materia económica del programa del candidato presidencial comunista, Daniel Jadue, podrían causar "una suerte de desequilibrio" en el país.

En particular, el líder del gran empresariado cuestionó la eventual sustitución del sistema de pensiones por uno de "reparto corregido", señalando en "Medianoche" de 24 Horas que "me parece no correspondiente eliminar los ahorros previsionales que administra la AFP, porque son la base del sistema de pensiones futuras, y también un eslabón muy importante para la economía".

Como ejemplo, planteó que "en Argentina el mercado de capitales ni siquiera aporta el 10 por ciento del financiamiento del PIB, y en Chile supera el 100 por ciento", y las cotizaciones juegan un rol crucial para fortalecerlo, por lo que "pienso que todas las propuestas que él hace son difíciles de poder llevar a cabo sin generar una suerte de desequilibrio del desarrollo de la economía".

Incluso, Sutil advirtió que los costos de estas medidas los pagarán "precisamente las empresas pequeñas: las pymes, las mipyme, incluso en pequeñas a grandes, y que de alguna forma se van a ver imposibilitadas de poder mantener una fuerza importante de contrataciones y mano de obra".

"Creo que no es tan fácil poner los sueños o aspiraciones en un papel y poderlos realizar así de simple. Ya hemos visto cómo se han desestabilizado otros países y economías que pretenden tomar decisiones de esta naturaleza", reafirmó.

Tampoco fueron de su agrado las propuestas tributarias de Jadue, que en resumen, pretende gravar todavía más, en particular a las grandes empresas y fortunas: "creo yo que si tú le cargas a las empresas el 30 por ciento de las utilidades y mayores impuestos, lo que tú haces es que las ahogas".

"Además, hay que entender que la economía también es competitiva, y nosotros en materia de impuestos estamos dejando de ser un país competitivo, dado que estamos con los impuestos a las empresas más altos del promedio de la OCDE, y también con impuestos al patrimonio a través de las contribuciones", observó Sutil.