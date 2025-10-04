Kaiser detalla su plan contra la delincuencia: Expulsión de extranjeros y reforma a Fiscalía

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, continúa este sábado con su gira nacional "Ruta 4K" en la ciudad de Iquique, Región de Tarapacá, donde presentó un conjunto de propuestas enfocadas a combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad del país.

Entre las medidas destaca la expulsión de extranjeros con antecedentes penales, reforma y fortalecimiento de Gendarmería y el Ministerio Público, y fortalecer la contrainteligencia.

"Creemos que con la expulsión y detención de muchas personas que se encuentran en Chile de origen extranjero y con antecedentes penales hasta el momento de su expulsión de nuestro país, automáticamente vamos a bajar ese problema", sostuvo el abanderado presidencial.

"Tenemos que hacernos cargo, y somos la única candidatura que lo propone, de una necesaria reforma y repotenciación de Gendarmería, reforma a la Fiscalía, devolución a las policías de la facultad de investigar, hacer que la Fiscalía sea responsable también respecto del pueblo de Chile cuando algún fiscal, por razones políticas, deja de perseguir a políticos o a algún tipo de delincuente", aseveró el legislador.

Despliegue de candidatos opositores

El despliegue territorial de los candidatos presidenciales continúa a lo largo del país, con diversas actividades enfocadas en sus respectivas agendas programáticas y de apoyo político.

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, visitó la ciudad de Rancagua, donde presentó una serie de medidas para enfrentar la crisis hídrica y asegurar el suministro de agua tanto para las familias como para sectores productivos clave como la agricultura.

Por su parte, el abanderado del Partido de la Gente, Franco Parisi, lideró un "banderazo" en la comuna de La Florida, con el objetivo de respaldar la campaña de su hermana, Sandra Parisi, quien postula como candidata a diputada por el distrito 12.