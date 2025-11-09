Kaiser respondió a Jara por la PGU: "Ponen en riesgo las pensiones quienes empobrecen a los países"

El diputado Johannes Kaiser, candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, respondió en duros términos las críticas de la abanderada oficialista, Jeannette Jara, quien lo acusó de querer recortar la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Durante un acto de campaña en Concepción, la exministra del trabajo abordó el tema previsional y apuntó contra sus contendores: "Veo con mucha preocupación lo que han hecho los candidatos Kast y Kaiser de poner en peligro el PGU y las pensiones", expresó en la ocasión.

Desde Punta Arenas, en el marco de su despliegue de campaña, Johannes Kaiser fue consultado por las críticas y afirmó que quienes "ponen en peligro la PGU y las pensiones son los que siempre empobrecen a los países hasta hacer que la gente tenga que arrancar de los mismos".

"Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas. Los que están financiando con deuda, obligando a los trabajadores a financiar a través de un crédito la PGU, es el Partido Comunista. se queda sin empleo -como va a pasar con la señora Jara (si es Presidenta), que lo único que ha generado ha sido desempleo-, entonces, ¿cómo se financia la PGU?", fustigó el aspirante presidencial.

"Nosotros somos los únicos que hemos planteado la creación de un fondo soberano basado en la minería para financiar la PGU, y en recortar el gasto en políticos como la señora Jara, para poder mantener financiados los beneficios que les queremos entregar a nuestros adultos mayores", complementó.

Comando de Matthei asegura tener ventaja por voto obligatorio

En la antesala del último debate presidencial, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, vocero del comando de Evelyn Matthei, afirmó que la candidata de Chile Vamos tendrá una "ventaja" estratégica de cara a la primera vuelta presidencial del próximo domingo.

"Los chilenos lo que quieren es que haya certezas, no están por las posiciones extremas. En el caso del candidato (Johannes) Kaiser, en el pasado también estuvo arriba y después bajó. Lo que veo hoy día que está José Antonio Kast (Republicano) y Evelyn Matthei, viendo cuál de esas dos candidaturas pasará a segunda vuelta. Yo espero que sea Evelyn Matthei, estamos trabajando para eso", indicó el jefe comunal.

"Este mundo de votantes obligados, que en general no aparece en las encuestas, no quiere aventuras extremas y, por tanto, no quiere la continuidad de este Gobierno ni tampoco quiere a aquellas personas que no tengan experiencia de cómo gobernar, porque no basta con discursos ni decir que alguien tiene carácter, sino que hay que saber llevarlo a lo concreto y, en eso, no hay ninguna duda que Evelyn Matthei tiene una ventaja", aseguró.