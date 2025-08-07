Kast acusó a Jara de mentir y ocultar su plan de nacionalización del cobre y el litio

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, de "faltar a la verdad" sobre su programa de gobierno, luego que ella desmintiera su intención de nacionalizar el cobre y el litio en una eventual administración.

Las denuncias de Kast se dieron durante el debate Enatrans 2025, organizado por Chiletransporte y realizado en Las Condes, que contó además con la presencia de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei; y la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

Jara fue invitada al evento, pero no asisitió. De todos modos, fue mencionada múltiples veces, sobre todo al inicio de la intervención del republicano, que sostuvo que la exministra "mintió" al haber negado el miércoles, en otro debate, que planeaba nacionalizar los referidos minerales.

"Lo que uno no puede hacer es mentir. Ayer (miércoles), en el foro de la minería, dentro de mi exposición, señalé que en la primaria se planteó -por parte de la candidata Jeannette Jara- nacionalizar el cobre y el litio. (Está) en su programa de gobierno inscrito en el Servel. Eso es un hecho y una realidad", aseguró Kast.

"(Jara) no solamente negó que haya sido un tema de las primarias. Vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y dice, y eso es más grave aún, porque me acusó a mí de estar tergiversando la verdad. Y le dejo la pregunta a ella, ya que no podrá contestarla acá: ¿va a volver a faltar a la verdad?", interpeló el exdiputado.

Kaiser: El estallido social fue un intento golpista planificado

Otro tema del que hablaron los candidatos opositores fue sobre el estallido social. Johannes Kaiser afirmó que las manifestaciones fueron organizadas, mientras que Matthei matizó con que "contaron con apoyo popular".

"No podemos comprarnos el relato de la extrema izquierda de que esto no fue planificado. Hubo diseño, logística, mando e inversión de recursos en esta intentona golpista contra el expresidente Sebastián Piñera", acusó Kaiser.

"El fiscal (metropolitano Centro Norte, Xavier) Armendáriz se negó a investigar (estos casos). Concentró todos sus recursos para perseguir a Carabineros, pero no a quienes estaban detrás de la logística evidente de las manifestaciones", agregó.

A su turno, Matthei señaló: "Fue organizado, pero también contó con el apoyo popular y eso creo que hoy no existiría, porque la gente se dio cuenta de las consecuencias que tenían (las protestas del estallido)".