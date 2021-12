Kast afirma que viajó a Estados Unidos a disipar "incertidumbres y resquemores"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, regresó este jueves al país tras un viaje a Estados Unidos, el que -según indicó- buscaba dar tranquilidad a los líderes norteamericanos sobre el estado de la política del país tras el estallido social y la pandemia.

Al participar, vía telemática, en un encuentro con gobernadores regionales, el líder del Partido Republicano aseguró que "algunos se preguntaban: ¿por qué un viaje a Estados Unidos? Porque nosotros necesitamos abrirnos al mundo, necesitamos recibir inversión y la mirada desde el exterior era de incertidumbre y de resquemores por lo que estaba ocurriendo en Chile, tanto por como se maneja la pandemia y como se maneja el tema posterior al 18 de octubre".

Además, Kast indicó que también existían dudas sobre "la instalación de la Convención, que tiene que cumplir un rol, tiene que ojalá sacar adelante el proyecto de nueva Constitución, nosotros hemos dicho siempre dentro de los plazos, con todas las facilidades que el gobierno tenga que darle para que puedan".

"Por lo tanto, el viaje que yo hice ahora fue para decirles 'mire, nosotros logramos un equilibrio en el Congreso'", sentenció el ex diputado.

Además, Kast también se refirió a los apoyos que ha recibido estos días, como las condiciones presentadas por el ex candidato Sebastián Sichel, con quien "estamos conversando, la mayoría de los puntos están recogidos y se verán en la propuesta que vamos a presentar en unos días más".

Mientras tanto, sobre el senador Manuel José Ossandón -quien también le entregó su apoyo-, dijo que "lo valoro, hemos tenido diferencias, pero hoy tenemos un desafío común".

El ex presidente de RN, Mario Desbordes, también se refirió a la postura de Ossandón, recordando que el ex alcalde no había entregado apoyos en elecciones presidenciales previas, puntualizando que "es una novedad importante, buena y me alegra".