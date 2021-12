Kast ante gobernadores regionales: "Debería terminar mi periodo presidencial sin delegados"

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, participó del III Encuentro de Gobernadores Regionales que se desarrolla desde la comuna de Pozo Almonte en la Región de Tarapacá.

La carta presidencial estuvo conectado vía telemática, debido a la espera de su PCR tras llegar a Chile desde Estados Unidos, y enfrentó las diversas preguntas de los líderes regionales.

"Respecto de los delegados provinciales yo tengo igual -si salgo electo- que nombrarlos. Pero espero que en el plazo de un año los delegados provinciales ya dejen de operar como tal. Porque también sería irresponsable decir: 'mire, no los voy nombrar y arréglense como puedan'".

"Respecto al delegado presidencial yo no me atrevería a dar una fecha exacta, pero yo creo que debería terminar mi periodo presidencial -si la gente me elige- sin delegados presidenciales", aseguró Kast.

GOBERNADORES VALORAN POSTURA DEL CANDIDATO

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, valoró la apertura del candidato asegurando que "hemos ido avanzando, escuchamos discursos con una visión de descentralización real de los dos candidatos, poniendo el énfasis en que el desarrollo de nuestro país se realiza desde las regiones".

En tanto, la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, planteó que "da muestra del reconocimiento que exite de que los y las gobernadoras regionales somos una fuerza política importante en este país y que el desarrollo de las regiones debe ser en consideración a los gobiernos regionales".

"Me parece importante la presentación y sobre todo esta reversa el candidato Kast en relación a temas de regiones", agregó la representante.