Kast apunta a sumar a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas para mayoría parlamentaria

El candidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, planteó este domingo que pondrá foco en alcanzar la unidad en la derecha para lograr una mayoría parlamentaria, incluso junto a Chile Vamos, Amarillos y Demócratas

En conversación con el diario La Nación de Argentina, el abanderado republicano señaló que está concentrado en alcanzar una mayoría parlamentaria con el Partido Nacional Libertario y el Social Cristiano, abriendo la puerta para incluir a los otros partidos del sector.

Con ello, destacó, que por primera vez en la historia un gobierno derecha puede tener la mayoría en el Congreso y espera convocar un gobierno de unidad en temas legislativos.

El diputado Luis Sánchez respaldó las declaraciones de Kast y señaló que "hemos planteado la necesidad hoy de un gobierno de emergencia, que se haga cargo de los grandes problemas que está viviendo el país y de la necesidad de abordar la falta de seguridad, de control de fronteras, de empleo e inversión".

"Ahí es muy importante poder contar con la colaboración de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, de todos los sectores políticos que quieran hacer frente a esta crisis y quieran recuperar Chile para volver a darle oportunidades y tranquilidad, paz y seguridad a todos los chilenos".