Kast defiende a asesor ante columna en que trató de "parásitos" a la "casta política"

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, defendió la columna de su asesor Cristián Valenzuela, en la que calificó a la "casta política" como "parásitos", asegurando que nadie en su comando se siente afectado por estas declaraciones.

En una columna publicada hace unos días, Valenzuela apuntó contra los políticos, desde el PC a la UDI, calificándolos como "los mismos de siempre, los parásitos que se reparten el botín", situación que generó críticas transversales.

Al ser consultado sobre esto, Kast replicó que "en Arica hicimos un llamado honesto, a todas las personas que estaban ahí a apoyar el buen trato, el buen relacionamiento de las campañas políticas, y peidmos un aplauso para cada uno de los candidatos de la oposición por atreverse a desafiar a este mal gobierno".

"Respecto de un titular o de una columna, cada uno se siente afectado si es que se siente identificado con lo que dice. Aquí en el Partido Republicano también hay mucha gente que trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera, y ninguno se siente afectado", añadió.

El exdiputado añadió que "si la hubiese escrito yo (la columna), podría haber sido más dura".

Sobre este mismo tema, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, pidió "que la gente juzgue. Yo estoy aquí hablando de lo que a las personas más les interesa y más les preocupa, que es la inmigración ilegal descontrolada, irregular, y de cómo vamos a enfrentar estos temas. Yo no tengo porqué hacerme cargo de los cambios de posición de otros candidatos, eso que lo juzguen los chilenos, los chilenos son inteligentes".