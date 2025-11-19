Kast desestima crítica de Jara por no asistir a debate: Aceptamos la invitación de salir a la calle

El candidato presidencial de oposición, José Antonio Kast, desestimó las críticas de la oficialista Jeannette Jara por su inasistencia a un posible debate fijado para este domingo, aludiendo que nunca existió un acuerdo para desarrollar esta instancia.

Luego que Jara lo emplazara por no asistir a un encuentro en Mega, el exdiputado aseguró que prefiere centrarse en el despliegue territorial por sobre los debates.

"Si hay alguien que no asistió a los debates, porque los perdió todos, fue Jeannette Jara. Hay dos debates que se han planteado y que nosotros siempre vamos a estar disponibles, que es el de Archi y Anatel. Yo no tengo agendado ningún debate para el domingo, ninguno, porque ese es un debate que se acordó con una candidata, ella dijo, y ella ha hecho un emplazamiento, pero para debatir se necesitan dos", planteó Kast.

El candidato añadió que "si usted ve mi correo electrónico, mis WhatsApp, pueden haber consultas, pero no hay respuestas, y eso es una señal clara de que no hay un acuerdo, y nosotros hemos aceptado la primera invitación que nos ha hecho Franco Parisi, que es salir a la calle. Yo no partí en los matinales, estuve hace cuatro años en el programa (Bad Boys) y estamos evaluando".

Durante esta jornada, Kast se reunió con gobernadores de Chile Vamos, oportunidad en que se definió que Luis Pardo (RN), Eduardo Cretton (UDI) y Hans Marowski (PNL) serán los nexos para coordinar la campaña con el Partido Republicano.